أس: كوستا قد ينتقل إلى قطر في يناير

يسعى نادي الريان القطري للتعاقد مع دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد "بأي ثمن".

صحيفة "اس" الإسبانية ذكرت أن الريان تفاوض بالفعل مع أتليتكو لضم كوستا في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، أو حتى في الصيف المقبل، ويرغب في التعاقد معه بأي ثمن.

الريان سيضغط لضم المهاجم الدولي الإسباني في الشتاء، بعد أن كان قريبا من ضم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الصيف، قبل أن تتحطم الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وفي حال رحيل كوستا، قد يلجأ أتليتكو مدريد إلى استقدام إدينسون كافاني الذي تضاءلت فرص مشاركته مع باريس سان جيرمان بعد وصول الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وسجل كوستا 6 أهداف فقط مع أتليتكو منذ مطلع الموسم الماضي، وينتهي عقده مع الروخيبلانكوس في صيف 2021.

كوستا (30 عاما) انضم لـ أتليتكو أول مرة عام 2007، ولعب معارا لأندية براجا، وسيلتا، وألباسيتي، قبل أن يرحل بشكل نهائي إلى بلد الوليد.

في عام 2010 عاد كوستا مجددا لـ أتليتكو وقضى معه أفضل فتراته، وقاده للتتويج بكأس إسبانيا 2013، والدوري الإسباني 2014، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في نفس العام، قبل أن يرحل إلى تشيلسي.

عودة كوستا لـ أتليتكو في فترة ثالثة تحقق في يناير 2018، لكنه عانى من إصابات عديدة وإيقاف طويل خلال تلك الفترة، جعل نقطته المضيئة الوحيدة في كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد مطلع الموسم الماضي يوم أن سجل هدفين في انتصار الهنود 4-2.

من جانبه، احتل الريان المركز الرابع في الدوري القطري الموسم الماضي، ويدرّبه الأوروجوائي دييجو أجيري.

قائمة الريان الحالية تضم الأرجنتيني جابرييل ميركادو، والجزائري ياسين براهيمي، والكاميروني فرانك كوم.

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