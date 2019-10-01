تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي أمام كلوب بروج

عاد لوكا مودريتش للتشكيلة الأساسية لفريقه ريال مدريد، في مواجهة كلوب بروج بالجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستقبل نظيره البلجيكي على ملعب سانتياجو برنابيو، بغية مغادرة قاع المجموعة، بعد الهزيمة 0-3 أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى.

وشهد التشكيل عودة الكرواتي المخضرم مودريتش، بعد غيابه عدة أسابيع للإصابة، ثم ظهوره بديلا أمام أتليتكو مدريد قبل 3 أيام.

كما يعوّض لوكاس فاسكيز نظيره جاريث بيل -المستبعد- في التشكيل الأساسي، ويبقى مارسيلو على مقاعد البدلاء لصالح ناتشو.

دكة البدلاء شهدت أيضا عودة إيسكو ألاركون الذي ابتعد الفترة الماضية للإصابة، مع غياب جيمس رودريجيز الذي عانى من كدمة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - إيدن هازارد

دكة البدلاء: ألفونس أريولا - إيدير ميليتاو - مارسيلو - فيدي فالفيردي - إيسكو - فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش

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