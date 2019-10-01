خاص اسكواش - أبطال اللعبة يجيبون لـ في الجول عن سر تفوق مصر ومتى تنتهي الهيمنة وموقف الأولمبياد

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 15:59

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

تفوق مصري وهيمنة على المراكز الأولى في البطولات الكبرى والتصنيف العالمي في رياضة الاسكواش للرجال والسيدات.

ما سر الهيمنة وهل من الممكن أن تنتهي قريبا والموقف من الأولمبياد؟ تواصل FilGoal.com مع أبطال اللعبة للإجابة عن تلك الأسئلة.

رد علي فرج المصنف الأول عالميا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا وطارق مؤمن ونور الطيب المصنفين الثالث عالميا على تلك التساؤلات.

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ويستعد أبطال مصر لخوض بطولة أمريكا المفتوحة أولى البطولات الكبرى في الموسم قبل بطولتي العالم للسيدات والأهرام الدولية للرجال المقرر إقامتهما أمام الأهرامات في مصر.

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اسكواش علي فرج رنيم الوليلي طارق مؤمن نور الطيب

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