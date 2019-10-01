ليلة_الأبطال - مؤتمر كلوب: سالزبورج سيفاجئ الجميع لكننا الأكثر إزعاجا

أثنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على منافسه المقبل في دوري أبطال أوروبا سالزبورج ووصفه بأنه أحد أصعب الخصوم الذين يواجههم.

ويحل سالزبورج ضيفا على ليفربول ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات من دوري الأبطال بملعب أنفيلد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "سالزبورج سيفاجئ الكثير من الناس. الطريقة التي يلعبون بها مفاجأة للفرق الأخرى. ولكن إذا كان أي شخص يعرف الطريقة التي يلعبون بها، فربما يكون أنا".

وأردف "سالزبورج مجموعة من اللاعبين المميزين الشباب، خصم قوي حقًا، جيد حقًا ومنظم بشكل رائع".

لكن المدرب الألماني شدد "نريد أن نكون الخصم الأكثر إزعاجا للمنافسين في كرة القدم حول العالم".

وعلق كلوب على قدرة سالزبورج في تطوير اللاعبين، فثنائي الريدز ساديو ماني ونابي كيتا لعبا في صفوف الفريق من قبل بقوله "إنهم جيدون للغاية في ذلك، والسبب الرئيسي هو رالف رانجنيك المدير الفني المتميز. كل هذا يعتمد عليه".

سالزبورج اكتسح جينك بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية التي شهدت خسارة ليفربول على يد نابولي بنتيجة 0-2.

اقرأ أيضا