مدرب طنطا: عبد الله السعيد = 60% من قوة بيراميدز

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 15:15

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز

يرى أيمن المزين المدير الفني لطنطا أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هو الأكثر خطورة بصفوف فريقه قبل مباراة الناديين في بطولة الدوري المصري.

وصرح المزين عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "مواجهة بيراميدز صعبة للغاية، فهو فريق لديه حلول عديدة ووفرة من اللاعبين المميزين في كل المراكز".

وأضاف "عبد الله السعيد لاعب كبير ومهاري وكثير الحركة في الملعب، ويتميز بالدقة في التمرير فهو ليس مثل شيكابالا الذي يميل للمراوغات".

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واستدرك "أما عبد الله فهو مرر جيد، ويعرف تماما أين يمرر الكرة قبل أن تصله، فهو ثقل كبير، إذا أبطلت مفعوله، سأكون أوقفت 60% من قوة بيراميدز".

وأوضح المدير الفني لطنطا "أسعى لإبعاد بيراميدز عن منطقة جزائنا، وأتوقع أن يجري مدربه تعديلات على التشكيل الأساسي، لأن لديه 7 ركائز أساسية لا يستبدلها".

وواصل المزين تصريحاته "نركز في كل مباراة على حدة، ونتطلع لجمع أكبر عدد من النقاط في الدور الأول لنكون في موقف مريح ونتفادى الخطر في الجولات الأخيرة، هبوط بتروجيت الموسم الماضي والصراعات التي عاشتها أندية مثل الاتحاد السكندري والجونة تعد جرس إنذار للجميع".

وأتم تصريحاته "أميل لخطط دفاعية ولكن ليس بشكل عشوائي، اليونان فازت بكأس الأمم 2004 والبرتغال بيورو 2016 بخطط دفاعية، وكذلك اعتمد المدرب الراحل محمود الجوهري على خطط دفاعية في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي فاز بها المنتخب عام 1998".

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