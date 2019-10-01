#ليلة_الأبطال - مؤتمر ماني: سنحارب على الدوري ودوري الأبطال

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 14:56

كتب : FilGoal

ساديو ماني

بلهجة تحدي.. قال ساديو ماني مهاجم ليفربول إن فريقه سيحارب على التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

ويحل سالزبورج فريق ماني القديم ضيفا على ليفربول ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات من دوري الأبطال بملعب أنفيلد.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي قبل لقاء سالزبورج: "ليفربول أفضل هذا الموسم بالتأكيد من الموسم الماضي. ولهذا السبب نعمل كل يوم على التحسن. نحن أكثر نضجًا من الموسم الماضي".

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ورد على سؤاله حول الاختيار بين التتويج بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي بقوله "بالتأكيد سأقول كلاهما. نحن ليفربول وليس لدينا شيء نخسره. سنقاتل في البطولتين".

وتحدث عن فريقه القديم بقوله "لقد بدأت مع هذا الفريق وتعلمت الكثير. إنه فريق جيد حقًا ويبلي بلاءً حسناً".

وأردف "نحن نحترمهم كثيرا فهم في قمة المجموعة. نتوقع مباراة صعبة".

سالزبورج اكتسح جينك بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية التي شهدت خسارة ليفربول على يد نابولي بنتيجة 0-2.

وأوضح ماني "إنها مباراة خاصة بالنسبة لي. لقد كنت هناك لمدة عامين والآن ألعب ضدهم لكنني مستعد لهم. أحب المدينة والنادي وسأكون سعيدًا برؤية زملائي القدامي في الفريق، لكننا نريد الانتصار عليهم".

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