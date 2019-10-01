ثنائي ليفربول يغيب عن لقاء سالزبورج

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لغياب الثنائي جويل ماتيب وجيردان شاكيري عن لقاء سالزبورج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

ويحل سالزبورج ضيفا على ليفربول ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات من دوري الأبطال بملعب أنفيلد.

وقال كلوب لموقع ناديه: "الجميع في حالة جيدة نفسياً وذهنياً، لكن علينا الانتظار قليلاً قبل تقديم أي إجابات حول الحالة البدنية".

وأضاف المدرب الألماني "ماتيب يعاني من إصابة خفيفة، وعلينا أن نرى كيف سيكون وضعه".

وأتم "لدينا لاعبون لن يكونوا متاحين. أليسون قريب للغاية من العودة، لكن بالتأكيد ليس أمام سالزبورج".

ويحارب رجال يورجن كلوب في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ودوري الأبطال.

ويستعرض FilGoal.com مباريات ليفربول في شهر أكتوبر.

وجاءت مباريات الريدز على النحو التالي:-

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 7 مباريات.

بينما خسر مباراته الأولى بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال على يد نابولي.

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