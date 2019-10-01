أجندة أكتوبر - ماذا ينتظر سيتي هذا الشهر "لا صعوبات ولكن"

يدخل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي شهر أكتوبر ليلعب عدة مباريات محفوفة بالمخاطر رغم عدم الاصطدام بفرق كبرى.

مباريات سيتي خلال شهر أكتوبر سيكون أصعب خصم فيها هو وولفرهامبتون.

ويحارب رجال بيب جوارديولا في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ودوري الأبطال.

ويستعرض FilGoal.com مباريات سيتي في شهر أكتوبر.

وجاءت مباريات الفريق السماوي على النحو التالي:-

سيتي في وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 7 مباريات.

بينما فاز بمباراته الأولى بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال على شاختار.

اقرأ أيضا