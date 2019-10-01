أجندة أكتوبر - ماذا ينتظر ليفربول هذا الشهر "الصدام مع يونايتد وتوتنام وأرسنال"

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 13:43

كتب : FilGoal

ليفربول - نورويتش سيتي

يدخل ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا شهر أكتوبر ليلعب عدة مباريات محفوفة بالمخاطر.

يكفي أن تعلم أن ليفربول الذي يضم نجمنا محمد صلاح سيلاقي مانشستر يونايتد وتوتنام وأرسنال هذا الشهر.

ويحارب رجال يورجن كلوب في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ودوري الأبطال.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات ليفربول في شهر أكتوبر.

وجاءت مباريات الريدز على النحو التالي:-

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 7 مباريات.

بينما خسر مباراته الأولى بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال على يد نابولي.

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