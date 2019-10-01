اسكواش - نور الطيب تصعد للمركز الثالث وسط سيطرة مصرية في التصنيف العالمي

صعدت نور الطيب إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لشهر أكتوبر في رياضة الاسكواش لتحتل مصر المراكز الثلاثة الأولى في الرجال والسيدات من جديد.

وعادت نور إلى المركز الثالث بعد غياب أخر أربعة أشهر بينما حافظ الثنائي رنيم الوليلي ونور الشربيني على المركزين الأول والثاني في التصنيف على الترتيب.

بينما هبطت نوران جوهر إلى المركز الخامس ليتواجد أربع لاعبات مصريات في المراكز العشرة الأولى.

أما على مستوى الرجال فحافظ الرباعي علي فرج ومحمد الشوربجي وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد على المراكز الأربعة الأولى على الترتيب.

وهبط محمد أبو الغار إلى المركز الثامن بينما صعد مروان الشوربجي مجددا إلى المراكز العشرة الأولى بالتواجد في المركز العاشر.

وبذلك يتواجد ستة لاعبين مصريين في المراكز العشرة الأولى من التصنيف العالمي.

وحصد الثنائي محمد الشوربجي ورنيم الوليلي لقب بطولة سان فرانسيسكو المفتوحة فجر اليوم الثلاثاء.

ويستعد أبطال مصر لخوض منافسات بطولة أمريكا المفتوحة أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد.

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