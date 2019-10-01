تقرير: إيندهوفن يرغب في استعارة جناح يونايتد

يرغب بي إس في إيندهوفن في الحصول على خدمات تاهيث تشونج جناح مانشستر يونايتد خلال شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

تاهيث تشونج النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال التقرير إن صاحب الـ19 عاما يرغب في المشاركة لوقت أكثر للاستمرار في تطوره، خاصة وأنه لا يشارك كثيرا مع الشياطين الحمر.

تشونج انضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد قادما من أكاديمية فينورد عام 2016 مجانا.

وشارك تشونج حتى الآن مع مانشستر يونايتد في 7 مباريات خلال الموسمين الماضي والجاري، وكانت إحدى مشاركاته ضد باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء حينما أقصى الشياطين الحمر الفريق الفرنسي على ملعبه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ولم يبدأ الجناح الهولندي سوى مباراتين مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، الأولى ضد أستانا في الدوري الأوروبي والثانية ضد روتشديل في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلعب صاحب الـ19 عاما حاليا مع منتخب هولندا تحت 21 عاما، كما أنه خاض مع الفريق الرديف خلال الموسم الجاري مباراة وحيدة سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

اقرأ أيضا

كرة سلة – الجزيرة بطلا للسوبر على حساب الزمالك

فيديو في الجول: ميدو: أكثر هدف أبهرني؟ ما فعله دروجبا حينما بدأ يتوحش

تقرير سنغالي: إيقاف رئيس جينيراسيون فوت نصف ساعة في المطار بسبب اتهامه بـ"نية الرشوة"

مران الأهلي – انفعال فايلر وتدريب خاص لـ رمضان ومشاركة كاملة لـ الشناوي

حسام الزناتي مديرا لأمم إفريقيا تحت 23 عاما