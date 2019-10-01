اسكواش - تتويج الشوربجي ورنيم الوليلي بلقب سان فرانسيسكو المفتوحة

توج الثنائي محمد الشوربجي ورنيم الوليلي بلقب بطولة سان فرانسيسكو المفتوحة للاسكواش.

وحققت رنيم الوليلي لقب السيدات للمرة الأولى في تاريخ مصر بعد خسارتها النسخة الماضية أمام الإنجليزية سارة جان بيري.

وتغلبت رنيم الوليلي على زميلتها نور الطيب بثلاثة أشواط نظيفة (11-5، 11-5، 11-5) في مباراة استغرقت 23 دقيقة.

وكانت نور الطيب قد حققت أولى بطولات الموسم بعد الفوز على رنيم في بطولة الصين المفتوحة في سبتمبر.

وعلى مستوى الرجال تغلب محمد الشوربجي على طارق مؤمن في مباراة ماراثونية بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 70 دقيقة.

تقدم الشوربجي 11-5، قبل أن يعادل مؤمن النتيجة 13-11 وعاد الشوربجي للتقدم مجددا 11-9 قبل أن يفوز مؤمن بالشوط الرابع 11-7 ويتم اللجوء لشوط فاصل.

ونجح الشوربجي في تحقيق الفوز في الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 11-4.

وحقق الشوربجي بذلك اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه بنسخة 2017 وحصوله على وصافة 2018.

ويستعد أبطال مصر للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش وهي أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد وتنطلق يوم 5 أكتوبر.

ويُلعب في الموسم 7 بطولات كبرى أشبه ببطولات جراند سلام في رياضة التنس.

اقرأ أيضا

كرة سلة – الجزيرة بطلا للسوبر على حساب الزمالك

فيديو في الجول: ميدو: أكثر هدف أبهرني؟ ما فعله دروجبا حينما بدأ يتوحش

تقرير سنغالي: إيقاف رئيس جينيراسيون فوت نصف ساعة في المطار بسبب اتهامه بـ"نية الرشوة"

مران الأهلي – انفعال فايلر وتدريب خاص لـ رمضان ومشاركة كاملة لـ الشناوي

حسام الزناتي مديرا لأمم إفريقيا تحت 23 عاما