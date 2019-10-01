مواعيد مباريات اليوم 1-10-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة الأبطال وقمة نارية في آسيا

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 02:01

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - أوساسونا

ثلاثي كروي ناري ينتظرنا.. فأهلا بكم

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الاتحاد السكندري يواجه الجونة في الخامسة والنصف مساءً على أون سبورت في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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بداية الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا ستكون في السابعة إلا 5 دقائق.

ريال مدريد يواجه كلوب بروج البلجيكي في السابعة إلا 5 دقائق مساءً على بي إن سبورتس 1.

ويلعب أتلانتا الإيطالي ضد شاختار دونتسك الأوكراني في السابعة إلا 5 دقائق على بي إن سبورتس 4.

وفي التاسعة مساءً يلعب توتنام الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني على بي إن سبورتس 5.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره دينامو زغرب الكرواتي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 2.

أتلتيكو مدريد سيحل ضيفا على لووموتيف موسكو في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

ويستضيف يوفنتوس نظيره باير ليفركوزن في نفس الموعد على بي إن سبورتس 4.

ويلعب جالاتاسراي أمام باريس سان جيرمان في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1.

كما يلعب ريد ستار أمام أوليمبياكوس في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 6.

وفي قمة نارية منتظرة يلعب السد القطري أمام الهلال السعودي في الخامسة والنصف مساءً في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على بي إن سبورتس 2.

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