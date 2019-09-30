أحمد حسن: شارة قيادة المنتخب بالأقدمية.. هؤلاء أحق من صلاح

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق إن هناك العديد من اللاعبين أحق من محمد صلاح بارتداء شارة قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث أحمد حسن لبرنامج "في الاستاد" عبر إذاعة "نجوم إف إم" قائلا: "لست مع الحديث المثار حاليا حول منح شارة قيادة منتخب مصر لصلاح لترضيته بعد أزمة التصويت في جوائز أفضل لاعب في العالم".

وأكمل "شارة قيادة المنتخب بالأقدمية ولا بد أن يكون لصاحبها سمات شخصية محددة".

وشدد "حال إعطاء شارة القيادة لصلاح لا بد من التواصل مع أحمد حجازي ومحمد النني وأحمد الشناوي لإرضائهم لأنهم أقدم منه في المنتخب".

وأتم أحمد حسن "أما حال انضمام أحمد فتحي فهو الأجدر بها".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في الـ14 من شهر أكتوبر المقبل في لقاء ودي وهو أول اختبار للفراعنة تحت قيادة مدربهم الجديد حسام البدري.

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