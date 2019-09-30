تلقى مصطفى فتحي جناح الزمالك رسالة طمأنة من الطبيب الألماني المعالج له، حيث أبلغه بجاهزيته بنسبة 100% للمشاركة في المباريات.

وكان فتحي متخوفا من معاودة آلام الركبة له مع عودته للتدريبات والمباريات، إلا أن الطبيب الألماني أبلغه بجاهزيته التامة حسبما علم FilGoal.com.

ولم يشارك فتحي مع الزمالك منذ 5 يناير الماضي حين شارك لمدة شوط في انتصار الزمالك على الاتحاد في الدوري بنتيجة 3-1، قبل أن يجري جراحة لتهذيب عظام الركبة للتخلص من الآلام التي هاجمته.

وبالتالي، أصبح فتحي جاهزا للمشاركة في مران الفريق ومن المنتظر أن يتدرب بداية من يوم الثلاثاء ببرنامج بدني وفني مكثف.

وفي المقابل، أبلغ الطبيب الألماني، محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق بسيره بشكل جيد على برنامجه العلاجي، حيث من المتوقع أن يعود للمشاركة بداية من يناير المقبل دون مشاكل.

وتعرض جنش لقطع في وتر أكيليس في نهاية يونيو الماضي في معسكر منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا، بعد أن لعب 28 مباراة محلية مع الزمالك في الموسم الماضي وحافظ على شباكه نظيفة 11 مرة، بجانب تألقه في الكونفدرالية الإفريقية التي فاز فريقه بلقبها.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس في الجولة الثانية للدوري، بعد أن تعادل أبناء الفيوم مع أسوان 2-2 في الجولة الأولى فيما فاز الزمالك على الاتحاد السكندري 1-0.

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