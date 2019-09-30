ليلة_الأبطال – مؤتمر كوفاتش: ما فعله بوكيتينو مع توتنام مثال لأهمية الصبر.. وهاري كين رائع

أشاد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ بالعمل الذي قام به نظيره في توتنام ماوريسيو بوكيتينو وتحويله للفريق إلى منافس قوي على البطولات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين للحديث عن مواجهة الفريقين غدا الثلاثاء في ملعب نيو وايت هارت لين في ثاني جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الثانية.

وتحدث كوفاتش قائلا: "توتنام بمثابة ضوء إيجابي في الكرة الأوروبية فقد أصبح الفريق قادرا على التنافس على كل البطولات مع الفرق الكبيرة على الرغم من أن ذلك لم يكن واضحا قبل ست أو سبع سنوات".

وأردف "لكن العمل الذي قام به بوكيتينو مع الفريق كان رائعا وهو مثال لمدى أهمية الصبر على المدربين".

وعن هاري كين مهاجم توتنام قال كوفاتش: "ما يقدمه في الدوري الإنجليزي كل أسبوع يتحدث عن نفسه هو لاعب رائع ومهاجم قوي جدا، كين وروبرت ليفاندوفسكي ربما هما أفضل مهاجمان في العالم".

وأتم كوفاتش حديثه عن المباراة قائلا: "توتنام سيقدم كل ما لديه من أول دقيقة في اللقاء وسيضعونا تحت ضغط كبير، الكرة التي يقدمها توتنام رائعة ومن الجميل مشاهدتهم، ولكن علينا أن نكون مستعدين لهم".

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