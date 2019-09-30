لاعب سيتي: عدم التركيز في دوري الأبطال = توديع البطولة

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 17:43

كتب : FilGoal

شعار دوري الأبطال

شدد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي على ضرورة التركيز في دوري أبطال أوروبا وعدم الاستهانة بالخصوم، حتى لا يجد الفريق نفسه خارج البطولة.

ويستقبل سيتي ضيفه دينامو زغرب في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء، بعد الفوز على شاختار في الجولة الافتتاحية.

وقال رودري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "دوري الأبطال هي البطولة الأكبر، عليك أن تركز دائما، وإذا لم تفعل فإنك ستودع البطولة".

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وأضاف "سيكون تحديا جيدا بالنسبة لنا، نحن نركز على هذه البطولة، ونحلم بها".

وأكمل "من الجيد أن يكون لديك لاعبين يمكنهم اللعب في أكثر من مركز مثل فيرناندينيو وأولكسندر زينتشينكو، إنه وقت صعب بالنسبة للفريق، ولكنه سيجعلنا أقوى في الشهور القادمة، علينا أن نكون معا، هذا ليس عذرا، علينا أن نمضي قدما".

وواصل "فيرناندينيو لاعب مهم للغاية، وهو واحد من قادة الفريق، لقد ساعدني منذ يومي الأول، ويعلمني في هذا المركز، نحتاج إلى هؤلاء، أنا لاعب شاب ولا أمتلك هذه الخبرة.

وعن موسمه الأول مع السماوي "أنا سعيد حقا بوجودي هنا في مانشستر، أتأقلم على المدينة والجماهير رائعة، أنا أحبها".

وأتم اللاعب الإسباني "إنها مدينة صغيرة ويمكنك السير في كل مكان، بالنسبة لي هذا أمر جيد".

اختر تشكيل سيتي الأمثل

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