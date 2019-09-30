سكاي إيطاليا: يونايتد يستهدف ضم ماندزوكيتش في يناير

يستهدف مانشستر يونايتد ضم ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وأشار التقرير إلى أن النجم الكرواتي قد رفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وفريق آخر في قطر دون ذكر اسمه في الصيف الماضي، بعد أن أخبره يوفنتوس أنه يمكنه الرحيل.

ولم يلعب ماندزوكيتش صاحب الـ33 عاما في أي مباراة خلال الموسم الجاري مع ماوريسيو ساري.

ولم يقيد يوفنتوس لاعبه الكرواتي ضمن قائمته التي تنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

وكان أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قد أوضح حاجة فريقه إلى مهاجم خلال السوق الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ33 عاما انضم إلى يوفنتوس في صيف 2015 بمبلغ 21 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولعب ماندزوكيتش بقميص يوفنتوس في 162 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 24 آخرين.

اقرأ أيضا:

ميتشو: لا نقبل توجيه اتهامات غبية للزمالك

في الكونفدرالية - المنافسون المحتملون لمواجهة المصري وبيراميدز.. جينيراسيون قد يعود لمصر

اتحاد الكرة بعد بيان الكاف: نثق في سلامة موقف الزمالك

لاعب ليفربول السابق: على كلوب تحسين أداء صلاح وماني

بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون