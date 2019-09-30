سكاي إيطاليا: يونايتد يستهدف ضم ماندزوكيتش في يناير

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 16:57

كتب : FilGoal

ماريو ماندزوكيتش

يستهدف مانشستر يونايتد ضم ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وأشار التقرير إلى أن النجم الكرواتي قد رفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وفريق آخر في قطر دون ذكر اسمه في الصيف الماضي، بعد أن أخبره يوفنتوس أنه يمكنه الرحيل.

ولم يلعب ماندزوكيتش صاحب الـ33 عاما في أي مباراة خلال الموسم الجاري مع ماوريسيو ساري.

أخبار متعلقة

تقرير: بسبب الإصابات.. سان جيرمان يفتح باب المفاوضات لضم ماندزوكيتش سكاي: مانشستر يونايتد يوقف مفاوضات ضم ماندزوكيتش ديلي ميل: ماندزوكيتش اتفق على البنود الشخصية مع مانشستر يونايتد

ولم يقيد يوفنتوس لاعبه الكرواتي ضمن قائمته التي تنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

وكان أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قد أوضح حاجة فريقه إلى مهاجم خلال السوق الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ33 عاما انضم إلى يوفنتوس في صيف 2015 بمبلغ 21 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولعب ماندزوكيتش بقميص يوفنتوس في 162 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 24 آخرين.

اقرأ أيضا:

ميتشو: لا نقبل توجيه اتهامات غبية للزمالك

في الكونفدرالية - المنافسون المحتملون لمواجهة المصري وبيراميدز.. جينيراسيون قد يعود لمصر

اتحاد الكرة بعد بيان الكاف: نثق في سلامة موقف الزمالك

لاعب ليفربول السابق: على كلوب تحسين أداء صلاح وماني

بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون

سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

فيديو في الجول: ميدو: أكثر هدف أبهرني؟ ما فعله دروجبا حينما بدأ يتوحش 6 دقيقة | المحترفون
مران الأهلي – انفعال فايلر وتدريب خاص لـ رمضان ومشاركة كاملة لـ الشناوي 34 دقيقة | الدوري المصري
#ليلة_الأبطال – مؤتمر كوفاتش: ما فعله بوكيتينو مع توتنام مثال لأهمية الصبر.. وهاري كين رائع ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير سنغالي: إيقاف رئيس جينيراسيون فوت نصف ساعة في المطار بسبب اتهامه بـ"نية الرشوة" ساعة | إفريقيا
مباشر سوبر السلة - الزمالك (40) - (46) الجزيرة.. نهاية الشوط الأول ساعة | رياضات أخرى
#ليلة_الأبطال – مؤتمر بوكيتينو: علينا عدم تكرار ما حدث الموسم الماضي ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك