جوارديولا يتغزل في محرز ويتمنى حفاظه على مستواه لفترة طويلة

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 16:41

كتب : FilGoal

رياض محرز - بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

تغزل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في لاعبه الجزائري رياض محرز وتمنى أن يستمر في أعلى مستوياته لفترة طويلة.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وتألق محرز في لقاء سيتي ضد إيفرتون يوم السبت بالدوري الإنجليزي وسجل هدفا رائعا من ركلة حرة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين "رياض محرز لاعب مهم للغاية، لقد كان حاسما، إلتزامه على المستوى الدفاعي أفضل من الموسم الماضي".

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وأضاف المدرب الإسباني "أما هجوميا فعندما تصل الكرة لمحرز يكون لديك الإحساس بأنه سيصنع شيء ما".

وأتم جوارديولا "أتمنى أن يحافظ رياض على هذا المستوى لفترة طويلة".

بطل الأمم الإفريقية 2019 شارك في 9 مباريات بقميص سيتي هذا الموسم في كل المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6.

ويستقبل سيتي ضيفه دينامو زغرب في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء، بعد الفوز على شاختار في الجولة الافتتاحية.

اختر تشكيل سيتي الأمثل

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