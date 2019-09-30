مؤتمر #ليلة_الأبطال - جوارديولا: علينا أن نعيش دوري الأبطال كالحلم

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 16:01

كتب : FilGoal

مؤتمر جوارديولا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن جماهير فريقه من حقها الحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما فشل في تحقيقه بالموسمين الماضيين.

ليفربول وتوتنام صمدا في وجه سيتي وأوقفاه في مرحلة ربع نهائي دوري الأبطال في الموسمين الأخيرين، علما بأن الفريق السماوي توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسمين.

ويستقبل سيتي ضيفه دينامو زغرب في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء، بعد الفوز على شاختار في الجولة الافتتاحية.

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كل ما يلي على لسان جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الإثنين بمقر النادي.

"أعرف مدى خصوصية بطولة الدوري هنا في إنجلترا، لكن بطولة دوري أبطال أوروبا رائعة أيضا".

"على جماهيرنا أن تعيش هذه البطولة كالحلم".

"أريد الفوز بالبطولة، الناس يريدون ذلك، والجماهير لديها نفس الرغبة أيضا".

"من المستحيل أن تفوز بالبطولة بدون الإحساس برغبتك في الفوز بها، سنحاول بطريقتنا لنؤكد لأصدقائنا على قدرتنا على القيام بالأمر، سنحاول مجددا".

"فيرناندينيو يمكنه لعب مباراتين في الأسبوع إذا كان في حالة بدنية لائقة، مع عودة جون ستونز سيكون لدينا خيارات أخرى".

"في الموسم الماضي بدأ يعاني قبل نهاية الموسم، في الموسم الذي سبقه لعب مباراة كل ثلاثة أيام، وكان واحد من أكثر اللاعبين مشاركة".

"اللاعبون الشباب يمكنهم المشاركة في دوري الأبطال، هناك أوقات يمكننا إشراكهم فيها، لا يوجد شك بخصوص هذا الأمر، تايلر بيليس جيد مع الكرة ويحب الفوز بالالتحامات ويقاتل في الكرات الهوائية، إيريك جارسيا ذكي للغاية، الثنائي هنا لأن بإمكانهما المشاركة".

"كنت مشجعا أيضا في برشلونة عندما كنت في فترة المراهقة، كنت أذهب لمشاهدة المباريات، هذا رائع، أحب هذا الأمر، ومن الرائع أن يملك تايلر بيليس وفيل فودين هذا التواصل مع المشجعين".

ويسعى جوارديولا لتحقيق لقب دوري الأبطال الذي فشل في التتويج به منذ أن حصده مع برشلونة مرتين عامي 2009 و2011.

اختر تشكيل سيتي الأمثل

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