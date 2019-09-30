اتحاد الكرة: اخترنا البدري لتدريب المنتخب لأنه صاحب أقوى سيرة ذاتية بين المرشحين

برر أحمد عبد الله عضو اللجنة المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة مؤقتا سبب اختيار حسام البدري لتولي المهمة الفنية لمنتخب مصر.

وصرح عبد الله عبر البرنامج الإذاعي (من الآخر) "بعد دراسة السير الذاتية المطروحة أمامنا، وجدنا أن البدري صاحب أقوى سيرة ذاتية بين المرشحين، مع الاعتراف أيضا بما أكده عمرو الجنايني رئيس اللجنة بأن حسن شحاتة في منطقة أخرى".

واستدرك "لكن رأينا أن المرحلة الحالية تتطلب صفات معينة، فالكل يعلم أن البدري صاحب السيرة الذاتية الأقوى على الطاولة، ولفرض حالة معينة من الانضباط والصرامة داخل وخارج الملعب".

وأشار عبد الله "درسنا السمات الفنية والشخصية، الكل يعرف أن البدري يتسم بالانضباط التام، والمرحلة القادمة تتطلب ذلك، هدفنا تقديم كرة ممتعة للجماهير والتأهل لكأس الأمم الإفريقية والفوز باللقب والتأهل لكأس العالم".

وتابع "المهمة صعبة بعد إخفاق كبير ودعم الدولة لتنظيم بطولة هي الأفضل في تاريخ كأس الأمم، وأداء باهت في الدور الأول قبل توديع المسابقة من دور الـ16، التحدي صعب جدا لاسترداد ثقة الجمهور، وسقف التطلعات عال جدا".

واستطرد "عندما يقاتل الفريق ويقدم كرة ممتعة، فإن الجماهير سوف تصفق له بغض النظر عن النتيجة".

في سياق آخر، بسؤاله عن إمكانية تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة، رد أحمد عبد الله في ختام تصريحاته "الأمر بيد مدير لجنة المسابقات حسام الزناتي، وأعتقد أن أي خطوة ستربك جدول الدوري، لن نقدم عليها".

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