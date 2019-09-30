مهاجم توتنام السابق يطالب ساوثجيت بضم توموري للمنتخب بعد ما فعله مع صلاح

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 15:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

طالب جاريث كروكس مهاجم توتنام السابق، جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بضرورة ضم فيكايو توموري لاعب تشيلسي قبل أن ينضم لمنتخب نيجيريا

فيكايو توموري

النادي : تشيلسي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

اللاعب الشاب المولود في كندا لأصول نيجيرية والذي لعب لمنتخبات إنجلترا في الفئات السنية، يتواجد في تشكيل فرانك لامبارد مستفيدا من منع تشيلسي من ضم لاعبين جدد.

وقال كروكس لهيئة الإذاعة البريطانية BBC عن توموري: "هذا اللاعب لفت انتباهي في مباراة ليفربول عندما حاول محمد صلاح أن يتفوق عليه لكنه نجح في الحصول على الكرة بشكل مريح".

أخبار متعلقة

مهاجم كريستال بالاس يتحدث عن إمكانية النجاح مع صلاح وماني فان دايك: فارق النقاط مع سيتي لا يعني شيئا الآن لاعب ليفربول: لم نكن في أفضل أيامنا أمام شيفيلد لكن الحظ وقف بجانبنا كلوب عن اقترابه من رقم سيتي: سلسلة الانتصارات تحققت بالتركيز على المهمة المقبلة

وأضاف "في مباراة برايتون لعب توموري في مركز مختلف، لكنه أظهر أنه يمكنه اللعب في أكثر من مركز".

وواصل "النيجيريون يراقبون هذه الموهبة ولا يمكن الاستخفاف بقدرة المنتخب النيجيري على إقناعه بالانضمام للنسور الخضراء".

وأتم كروكس "لا ينبغي أن يعتقد ساوثجيت أن مشاركة توموري في منتخبات الفئات العمرية المختلفة لإنجلترا ستمنعه من تمثيل منتخب آخر غير المنتخب الإنجليزي".

وشارك فيكايو في 6 مباريات مع تشيلسي هذا الموسم وسجل هدفا.

اختر التشكيل الأمثل لتشيلسي

اقرأ أيضا:

ميتشو: لا نقبل توجيه اتهامات غبية للزمالك

في الكونفدرالية - المنافسون المحتملون لمواجهة المصري وبيراميدز.. جينيراسيون قد يعود لمصر

اتحاد الكرة بعد بيان الكاف: نثق في سلامة موقف الزمالك

لاعب ليفربول السابق: على كلوب تحسين أداء صلاح وماني

بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون

محمد صلاح ليفربول تشيلسي فيكايو توموري

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يكشف – رسالة الطبيب الألماني لـ مصطفى فتحي "الجاهز 100%".. وموعد عودة جنش 37 دقيقة | الدوري المصري
مباشر – مانشستر يونايتد (0) - (0) أرسنال.. محاولات متبادلة للسيطرة على اللقاء 44 دقيقة | أوروبا
كرة سلة – الجزيرة بطلا للسوبر على حساب الزمالك 47 دقيقة | مصر
التشكيل – راشفورد وبوجبا يقودان يونايتد.. وأوباميانج وحيدا في هجوم أرسنال ساعة | أوروبا
وزير الرياضة يجتمع بـ اتحاد الكرة ورئيس بريزنتيشن لتنسيق قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ساعة | منتخب مصر
قائمة الإسماعيلي – عودة بيكيتي.. والدراويش بالقوة الضاربة أمام المصري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك