مهاجم توتنام السابق يطالب ساوثجيت بضم توموري للمنتخب بعد ما فعله مع صلاح

طالب جاريث كروكس مهاجم توتنام السابق، جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بضرورة ضم فيكايو توموري لاعب تشيلسي قبل أن ينضم لمنتخب نيجيريا

فيكايو توموري النادي : تشيلسي محمد صلاح النادي : ليفربول

اللاعب الشاب المولود في كندا لأصول نيجيرية والذي لعب لمنتخبات إنجلترا في الفئات السنية، يتواجد في تشكيل فرانك لامبارد مستفيدا من منع تشيلسي من ضم لاعبين جدد.

وقال كروكس لهيئة الإذاعة البريطانية BBC عن توموري: "هذا اللاعب لفت انتباهي في مباراة ليفربول عندما حاول محمد صلاح أن يتفوق عليه لكنه نجح في الحصول على الكرة بشكل مريح".

وأضاف "في مباراة برايتون لعب توموري في مركز مختلف، لكنه أظهر أنه يمكنه اللعب في أكثر من مركز".

وواصل "النيجيريون يراقبون هذه الموهبة ولا يمكن الاستخفاف بقدرة المنتخب النيجيري على إقناعه بالانضمام للنسور الخضراء".

وأتم كروكس "لا ينبغي أن يعتقد ساوثجيت أن مشاركة توموري في منتخبات الفئات العمرية المختلفة لإنجلترا ستمنعه من تمثيل منتخب آخر غير المنتخب الإنجليزي".

وشارك فيكايو في 6 مباريات مع تشيلسي هذا الموسم وسجل هدفا.

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