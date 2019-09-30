يرى أدريان كلارك لاعب وسط أرسنال السابق ومحلل رابطة الدوري الإنجليزي إن المدفعجية يمتلكون أفضلية على الورق عن مانشستر يونايتد، لكن بالنظر للمباريات الأخيرة ستكون مواجهة متقاربة، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح كلارك عن توقعاته لخط سير اللقاء قائلا: "يمتلك أرسنال الأفضلية والقدرة على الفوز بمباراة اليوم، لكن المباريات الأخيرة لا توضح أن ذلك قد لا يحدث، حتى مع مظهر مانشستر يونايتد كفريق متوسط للغاية".

وأضاف "إنه وقت جيد للمدفعجية بأن يفوزوا ضد منافس على ملعبه، لكن أشك أن تلك ستكون مباراة متقاربة".

وواصل "أتوقع أن يلعب أرسنال على الهجمات المرتدة، الطريقة التي سيدافع بها الفريق ستكون حيوية بالطبع، لكن فنيا يجب أن يكون أوباميانج وبيبي حاسمان في الهجمات".

وأكمل "قد تكون تلك ليلة نيكولاس بيبي للإعلان عن نفسه كنجم لأرسنال، سرعته ومهارته يمكنهما أن يسببا إزعاجا لمانشستر يونايتد، إن تألق فسيسترخي ويلعب بحرية أكبر فيما بعد".

وتابع "حاليا يلعب كما لو كان تحت الضغط".

واسترسل "أرسنال بحاجة لنيكولاس بيبي ليثبت أنه نجم جاهز وليس بحاجة للعمل".

وشارك بيبي مع أرسنال منذ انضمامه في الصيف من ليل في 7 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

أما أوباميانج فواجه مانشستر يونايتد في 4 مباريات بكل المسابقات انتصر مرة وخسر مرتين وتعادل مرة وسجل هدفين.

وتحدث كلارك عن أهداف الفريقين من المواجهة قائلا: "الفوز يهم كثيرا، الخاسر سيتم رؤيته كفريق بدأ بداية سيئة للغاية، لهذا السبب أتوقع أن النتيجة ستنتهي تعادل بسبب حسابات الفريقين".

أرسنال يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

وعن الفارق بين استعدادات فينجر وإيمري للمباراة قال كلارك: "لسوء الحظ لم ألعب ضد مانشستر يونايتد، كل ما أعرفه أن إيمري مدرب يحب دراسة خصمه بالتفصيل أكثر من فينجر".

واستطرد "يكيف استراتيجيته وفقا لكل مباراة، فينجر يطالب فريقه أكثر بالأداء وأن يعبروا عن أنفسهم في المواجهة وكيفية عمل ذلك".

واسترسل "إيمري سيدخل للمباراة بوجهة نظر تحليلية، يحتاج لإيجاد التوازن بين هذا الأمر وتطوير هوية فريقه".

وأتم "حتى الآن هذا الأمر مازال قيد التجربة، أرسنال لا يمتلك أسلوبا واضحا أو فلسفة يمكن وصفها".

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