رانييري وجارسيا داخل دائرة المرشحين لقيادة ميلان

دخل رودي جارسيا وكلاوديو رانييري دائرة الترشيحات ليحل أحدهما بدلا من ماركو جيامباولو المدير الفني لفريق ميلان.

سقط ميلان أمام فيورنتينا 1-3 ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي ليهبط إلى المركز 16 في جدول الترتيب.

فشل ميلان وخسر في أخر ثلاث مباريات، وتشير التقارير الإيطالية إلى اقتراب إقالة جيامباولو خاصة في حالة الخسارة أمام جنوى في المباراة المقبلة.

وكشفت صحيفة جازيتا ديللو سبورت أن ميلان قد يلجأ إلى جارسيا أو رانييري ولم تستبعد التفاوض مع لوسيانو سباليتي أو ماسيميليانو أليجري.

واشار التقرير إلى أن الثنائي جارسيا ورانييري سيكون أحدهم الحل الأمثل لميلان بسبب مرتبهم المعقول بمقارنة ذلك مع سباليتي وأجيري.

وعن ميلان قال رانييري في تصريحات لراديو أونو: "أتمنى أن يظهر جيامباولو كل صفاته ويتمكن من إيجاد الحلول مع ميلان".

وعن مستقبله أوضح "أهم شيء بالنسبة لي أن يكون مشروع رائع".

ويلعب ميلان أمام جنوى يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

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