رانييري وجارسيا داخل دائرة المرشحين لقيادة ميلان

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 13:57

كتب : FilGoal

ميلان

دخل رودي جارسيا وكلاوديو رانييري دائرة الترشيحات ليحل أحدهما بدلا من ماركو جيامباولو المدير الفني لفريق ميلان.

سقط ميلان أمام فيورنتينا 1-3 ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي ليهبط إلى المركز 16 في جدول الترتيب.

فشل ميلان وخسر في أخر ثلاث مباريات، وتشير التقارير الإيطالية إلى اقتراب إقالة جيامباولو خاصة في حالة الخسارة أمام جنوى في المباراة المقبلة.

أخبار متعلقة

بعد مانشستر يونايتد.. هوندا يعرض خدماته على ميلان مدافع نيجيريا السابق: المافيا طردتني من ميلان بالفيديو – "لم يتبق منه إلا اسمه".. ميلان للمركز الـ 16 بعد الخسارة أمام فيورنتينا ساكي يقارن بداياته في ميلان بـ جيامباولو: آمل أن يعيد التاريخ نفسه

وكشفت صحيفة جازيتا ديللو سبورت أن ميلان قد يلجأ إلى جارسيا أو رانييري ولم تستبعد التفاوض مع لوسيانو سباليتي أو ماسيميليانو أليجري.

واشار التقرير إلى أن الثنائي جارسيا ورانييري سيكون أحدهم الحل الأمثل لميلان بسبب مرتبهم المعقول بمقارنة ذلك مع سباليتي وأجيري.

وعن ميلان قال رانييري في تصريحات لراديو أونو: "أتمنى أن يظهر جيامباولو كل صفاته ويتمكن من إيجاد الحلول مع ميلان".

وعن مستقبله أوضح "أهم شيء بالنسبة لي أن يكون مشروع رائع".

ويلعب ميلان أمام جنوى يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

اقرأ أيضا:

ميتشو: لا نقبل توجيه اتهامات غبية للزمالك

في الكونفدرالية - المنافسون المحتملون لمواجهة المصري وبيراميدز.. جينيراسيون قد يعود لمصر

اتحاد الكرة بعد بيان الكاف: نثق في سلامة موقف الزمالك

لاعب ليفربول السابق: على كلوب تحسين أداء صلاح وماني

بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون

ميلان الدوري الإيطالي جارسيا رانييري

نرشح لكم

أخر الأخبار

رانييري وجارسيا داخل دائرة المرشحين لقيادة ميلان 11 دقيقة | أوروبا
مهاجم كريستال بالاس يتحدث عن إمكانية النجاح مع صلاح وماني 13 دقيقة | المحترفون
هازارد: يجب أن أكون حاسما.. يريدون مني 3 أهداف كل مباراة 22 دقيقة | أوروبا
تقرير - ولفرهامبتون يرغب في ضم أوديجارد 41 دقيقة | أوروبا
ميتشو: لا نقبل توجيه اتهامات غبية للزمالك ساعة | مصر
فان دايك: فارق النقاط مع سيتي لا يعني شيئا الآن ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

قد ينال إعجابك