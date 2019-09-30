مهاجم كريستال بالاس يتحدث عن إمكانية النجاح مع صلاح وماني

قال كريستيان بينتيكي مهاجم كريستال بالاس إنه كان لينجح في تكوين ثلاثي رائع مع الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول.

بينتيكي لعب في صفوف ليفربول موسم 2015-2016 قبل الرحيل إلى كريستال بالاس.

ورد بينتيكي حين سئل عما إذا كان بإمكانه المشاركة في تكوين مثلث هجومي ناري مع صلاح وماني بقوله: "بالطبع".

وأضاف في تصريحات أبرزتها جريدة إكسبرس: "من السهل أن أقول هذا الآن لأنني ألعب مع كريستال بالاس وهما يلعبان مع ليفربول، ولكن عندما تتدرب كل يوم مع نفس اللاعبين ويثق المدير الفني بك فإن الأمر سيكون أسهل".

وعن رحيله من ليفربول، أوضح "سيقول الناس إنني اختلق الأعذار، لكن الجميع يعلم أن النادي كان يمر بمرحلة انتقالية عندما كنت هناك".

وواصل "إذا قارنت بين الفريق الحالي والفريق الذي لعبت معه، أعتقد أنه لا يزال هناك ثلاثة أو أربعة لاعبين فقط، معظم اللاعبين جدد".

وتابع المهاجم البلجيكي "لقد بدأت بشكل جيد، لكن براندن رودجرز كان بالفعل تحت الضغط من الموسم السابق لأنهم كادوا يفوزون بالدوري، ثم جاء يورجن كلوب وتغير كل شيء".

وسجل بينتيكي البالغ من العمر 28 عاما 9 أهداف خلال 29 مباراة لعبها مع الريدز.

وأكمل "عندما جاء كلوب إلى ليفربول قال أريد أن ألعب بأسلوب مختلف، وأن يكون لدي لاعبون سريعون وصغار في السن".

وأتم ذو الأصول الإفريقية "حاولت الكفاح من أجل المشاركة بشكل أساسي، لكن في نهاية الموسم قال لي كلوب من الأفضل أن تجد مكانا جديدًا ولن أعيقك".

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