هازارد: يجب أن أكون حاسما.. يريدون مني 3 أهداف كل مباراة

يرى إيدن هازارد لاعب ريال مدريد أنه جاهز للانفجار مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

ريال مدريد يستعد لمواجهة كلوب بروج البلجيكي مساء غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وصرّح هازارد خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة مواطنيه: "أشعر أني بخير، الناس يتوقعون مني المزيد، وأنا أيضا أنتظر المزيد من نفسي. أعتقد أنني قادر على الظهور بشكل أفضل، دائما ما أنتقد ذاتي، ولكن العمل اليومي سيحسّن من مستواي".

وأكمل: "الأمور ليست مثالية، فقد خسرنا في باريس، لكننا نتصدر الدوري".

وأضاف: "ربما أنا متأخر بعض الشيء بسبب الإصابة وأنني لست جاهزا بنسبة 100% بعد، آمل أن أقدّم أفضل ما عندي في المباريات المقبلة".

وشدد: "علي أن أثبت نفسي وأن أتطور حتى أجعل الجماهير فخورة بي".

وواصل: "أنا بخير تماما، لم أعد مصابا، أحتاج فقط إلى تسجيل الأهداف وأن أكون حاسما، وهذا ما يتوقعه مني الجميع. عندما أبدأ في التسجيل والظهور بشكل جيد في عدة مباريات، ستكون الأمور أسهل. أحتاج فقط إلى هدف أو تمريرة حاسمة".

ونفى هازارد أن تكون ثقته مهزوزة: "ليست مسألة انعدام ثقة. المدرب طلب مني أن أحاول وأناوش أكثر وأن أفعل ما أجيده. يجب أن أكون الشخص الذي يصنع الفارق على أرض الملعب".

وحذّر قائد بلجيكا من خطورة كلوب بروج: "نعلم القليل عن كلوب بروج، أعتقد أنهم يقومون بعمل مذهل، وتواجد منيولييه معهم ينبئ عن الكثير، سيحاولون الفوز".

هازارد أشاد بمدربه زين الدين زيدان وكشف عن التفاهم الذي يجمعهما: "ندرك قيمة أن يكون زيدان مدربك، عندما يتحدث فإننا نتعلم منه الكثير. كلانا نتحدث الفرنسية وهذا يساعدني كثرا".

وأوضح هازارد أنه يدرك حجم التوقعات الموضوعة على كاهله: "التقييمات لا تؤثر علي كثيرا ولا ألاحظها، الجميع يتوقع مني تسجيل 3 أهداف في كل مباراة، ولكن علينا الانتظار قليلا، فأنا عائد من إصابة، والأهداف ستأتي".

كما أبدى إعجابه بتماسك الفريق بعد الهزيمة في باريس سان جيرمان: "بعد هزيمة باريس سان جيرمان شعرنا بالإحباط، ولكننا نمتلك قائمة لاعبين عالية الجودة وعلينا دائما التفكير في الفوز بالمباراة التالية. لم نخسر مجددا بعدها رغم خوضنا مباريات معقدة. زيدان يعتمد على المداورة، وسنحاول الفوز بشكل جماعي".

وعاد هازارد للحديث عن مستواه مع ريال مدريد: "لست صفقة عملاقة (جالاكتيكو) حتى اللحظة، يجب أن أبرهن على ذلك أولا. ندرك تاريخ الرقم 7 ويجب أن أظهر قدرتي على أن أكون الأفضل في العالم وأن أستمتع على أرض الملعب وأعطي 100% في كل تدريب وكل مباراة. لا أشك أبدا في قدراتي، وعندما تمتلك الثقة كاملة يمكنك تحقيق أي شيء".

ريال مدريد يلعب بطريقة 4-3-3 مع انتقادات شديدة لـ زيدان لوضعه هازارد في الجناح الأيسر، والنجم البلجيكي لا يرى مشكلة: "لطالما لعبت على الجناح في منتخب بلجيكا وتشيلسي. وفي وجود بنزيمة وبيل يمكننا اللعب في أي مكان ونحصل على حرية كاملة. نلتزم دفاعيا بالطبع، لكن عندما نمتلك الكرة نتحرك بحرية ونتبادل المراكز".

وعند تخييره بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، أجاب: "البطولتان مهمتان، وعندما تلعب في ريال مدريد فعليك محاولة الفوز بكل شيء. ندرك تاريخ هذا النادي وعلاقته بدوري أبطال أوروبا، ولكن عندما تلعب في ريال مدريد فإنك ترغب في الفوز في كل المباريات".

هازارد (28 عاما) أصيب مطلع الموسم وغاب عن 3 مباريات لـ ريال مدريد، قبل أن يعود تدريجيا ويشارك في 4 مباريات، دون أن يهز الشباك حتى اللحظة.

ريال مدريد يطمح للاستفاقة بعد سقوطه بثلاثية دون رد في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان.

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