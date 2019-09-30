ديسابر: بيراميدز وبلوزداد يستحقان التأهل.. ولكن

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 08:45

كتب : FilGoal

سيباستيان ديسابر - بيراميدز

أشاد سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بفريق شباب بلوزداد الجزائري، بعد الفوز عليه بهدف نظيف.

بيراميدز تأهل إلى دور الـ32 (مكرر) لكأس الكونفدرالية، بعد أن عوض تعادله ذهابا في القاهرة 1-1، بانتصار ثمين على أرض الجزائر. (طالع التفاصيل)

وقال ديسابر لوسائل الإعلام الجزائرية: "تأهلنا بصعوبة كبيرة أمام فريق متميز يمتلك لاعبين جيدين".

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وأضاف المدرب الفرنسي "فريقي كان جيدا من الناحية التكتيكية، وأعتقد أن الفريقين يستحقان الذهاب بعيدا في البطولة".

واستدرك ديسابر "لكن القرعة أرادت أن نتقابل في هذا الدور".

من جانبه قال رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز للقناة الجزائرية الثالثة: "كانت مواجهة صعبة، أمام فريق يتسلح بجماهير حماسية".

وتابع بكار "إلا أننا تماسكنا وقدمنا مباراة كبيرة وحققنا الفوز أمام أحد الأندية الأربعة الكبيرة في الجزائر".

ويشارك بيراميدز في المسابقات الإفريقية لأول مرة في تاريخه، وينتظر أحد الفرق التي ودعت دوري أبطال إفريقيا لمواجهته في دور الـ32 (مكرر).

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