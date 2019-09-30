مدرب الزمالك: تأهلنا بأقل مجهود أمام جينيراسيون

تعجب أيمن عبد العزيز المدرب المساعد في الزمالك من إصرار فريق جينيراسيون فوت السنغالي على عدم خوض مباراة إياب دور الـ32 في ملعب برج العرب.

الزمالك تأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال إفريقيا، بفوز اعتباري قوامه 3-0 على جينيراسيون في إياب دور الـ32 على ملعب برج العرب، مباراة لم تُقم من الأساس لاعتراض الفريق السنغالي على تغيير مكانها وموعدها.

وقال عبد العزيز عبر قناة (تايم سبورتس): "ما حدث أمر عادي، لم تكن مفاجأة، الفريق السنغالي تعنت بشكل واضح، ولا أعرف السبب خاصة بعدما قطع مسافة طويلة، ودفع تكاليف تذاكر السفر والإقامة ثم أتى هنا ليفتعل مشكلة".

وأضاف "كل مباريات الأهلي والزمالك في برج العرب منذ العام الماضي، الوضع الأمني في مصر ليس مريحا، لذا يفضل المسؤولون إقامة المباريات التي تشهد حضورا جماهيريا في منطقة غير مأهولة بالسكان".

وتابع "هذا معروف من العام الماضي، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم أرسل خطابا للفريق السنغالي قبل 3 أيام أثناء تواجد البعثة في القاهرة".

وأشار أيمن عبد العزيز "هدفنا التأهل لدور المجموعات وحققناه سواء لعبنا أم لا، والصعود تم بأقل مجهود والحمد لله على ذلك".

وأتم تصريحاته "إجراء مباراة تجريبية بين فريقين طبيعي، لأن المفترض أن نصل لحمل عال لأقصى درجة، ولذا لابد من تعويض إلغاء مباراة جينيراسيون فوت بنفس الأجواء ولكن ليس بنفس الضغط العصبي على اللاعبين للوصول لأقصى درجة استعدادا لمواجهة المقاصة، يوم الخميس المقبل في الدوري".













































































وحضر أفراد الزمالك إلى الملعب بشكل طبيعي لخوض المباراة، في حضور طاقم الحكام والمراقب، وبعد 20 دقيقة من انتظار الفريق السنغالي الضيف، أُعلن الزمالك فائزا، وبالتالي تأهله إلى دور الـ16 في المنافسة القارية.

الزمالك كان قد خسر ذهابا 1-2 في ملعب جينيراسيون فوت، ولم يحتج إلى لعب أي دقيقة من اللعب حتى يقلب تأخره ويعبر إلى الدور التالي.

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح اليوم الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

لاحقا، أصدر الاتحاد الإفريقي "كاف" خطابا إلى نظيره المصري، يخطره فيه بدراسة موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت.

وأشار الاتحاد الإفريقي في بيانه إلى "دراسة الموقف يأتي بعدما علمنا بإقامة مباريات في الدوري المصري في القاهرة".

وأوضح "لقاء إنبي وطلائع الجيش يوم 26 سبتمبر 2019 أقيم في ملعب بتروسبورت. لقاء نادي مصر وأسوان أقيم يوم 28 سبتمبر على ملعب الكلية الحربية، ولقاء المقاولون العرب وسموحة أقيم على استاد المقاولون العرب يوم 28 سبتمبر".

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الإفريقي قراره النهائي بخصوص لقاء الزمالك وجينيراسيون "عقب نهاية اجتماع اللجنة المختصة بذلك في الكاف"، وفقا للبيان. (طالع التفاصيل)

كما نشر "كاف" بيانا عبر موقعه الرسمي ذكر فيه أنه

"يراقب عن قرب الموقف بخصوص مباراة لقاء الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت والتي كان من المقرر إقامتها بنهاية الأسبوع".

وذكر البيان "جهات CAF المعنية وممثليه يقومون حاليا بدراسة الموقف، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب". (طالع التفاصيل)

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