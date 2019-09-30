كوكا يشارك في انتصار غاب 50 يوما لـ براجا

شارك محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" في انتصار سبورتنج براجا على بورتيمونينسي.

براجا انتصر خارج ملعبه على بورتيمونينسي بهدف مقابل لا شيء في الجولة السابعة من الدوري البرتغالي.

كوكا جلس على مقاعد البدلاء أولا قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة 74.

هدف انتصار براجا الوحيد جاء عن طريق البرتغالي باولينيو من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

قبل لقاء بورتيمونينسي، لم ينجح براجا في تحقيق أي انتصار في الدوري البرتغالي منذ الجولة الأولى في الدوري.

آخر انتصار لبراجا كان أمام موريرينسي في الجولة الأولى من الدوري في الـ 11 من شهر أغسطس الماضي.

والآن بعد مرور 50 يوما يعود براجا لطريق الانتصارات مجددا وينتصر على بورتيمونينسي.

ووصل براجا للنقطة الثامنة في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد بورتيمونينسي عند النقطة الخامسة في المركز الـ 15.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – ركلة جزاء وطرد واعتراضات بالجملة على إبراهيم نور الدين.. النجم لمجموعات إفريقيا

الأهلي يغرّم صالح جمعة لتغيبه عن تدريب المستبعدين

صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

إيهاب جلال: سعادتي ليست بسبب الفوز فقط بل بتواجد الجماهير

بالفيديو في إفريقيا – مازيمبي ينجو بصعوبة.. واتحاد العاصمة يتخطى جور ماهيا لدور المجموعات