بالفيديو – الصدارة لـ ريال مدريد.. إشبيلية يُسقط سوسيداد

انتصر فريق إشبيلية على ضيفه ريال سوسيداد ليُبقي ريال مدريد منفردا بصدارة الدوري.

إشبيلية انتصر على سوسيداد بثلاثية مقابل هدفين في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

انتصار إشبيلية أوقف رصيد سوسيداد عند النقطة 13 ليحرمه من الوصول للنقطة 16 وتصدر الدوري بدلا من ريال مدريد صاحب الـ 15 نقطة.

بينما وصل إشبيلية للنقطة 13 بالتساوي مع سوسيداد في المركز الخامس.

سوسيداد تقدم أولا بعد مرور 3 دقائق فقط بفضل تسديدة ميكيل أويارزابال بعد تمريرة ولا أروع من عدنان يانوزاي.

وفي الدقيقة 17 سجل نوليتو هدفا رائعا من تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء ليكتب التعادل لإشبيلية.

ومع بداية الشوط الثاني مباشرة اخترق لوكاس أوكامبوس منطقة جزاء سوسيداد ليطلق تسديدة صاروخية هزت الشباك.

واستغل الأرجنتيني فرانكو فاسكيز خطأ من حارس سوسيداد ليسجل الهدف الثالث لإشبيلية في الدقيقة 81.

ولم يشفع هدف كريستيان بوتو من تمريرة مارتين أوديجارد المعار من ريال مدريد، في الدقيقة 87 ريال سوسيداد لكي يتفادى هزيمته الثانية في الدوري الإسباني هذا الموسم.

إشبيلية ينتصر، وريال مدريد يبقى وحيدا في صدارة الدوري بـ 15 نقطة.

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