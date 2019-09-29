الصباحي حكما لـ الأهلي والإنتاج الحربي.. ومحمد عادل يُدير الزمالك والمقاصة

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء الأهلي والإنتاج الحربي لـ محمد الصباحي، وإدارة لقاء مصر للمقاصة والزمالك لـ محمد عادل.

ويلعب الأهلي أمام الإنتاج الحربي يوم الأربعاء في الثامنة مساءً في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويدير محمد الصباحي مباراة الأهلي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل، بينما يتولى محمد سلامة "ميدو" مهمة الحكم الرابع.

وأدار الصباحي 9 مباريات سابقة لـ الأهلي في الدوري المصري.

الأهلي انتصر في 6 مباريات وتعادل 3 مع صافرة الصباحي.

بينما لعب الإنتاج الحربي 6 مباريات تحت صافرة الصباحي وانتصر 3 وتعادل مرتين وخسر مرة.

آخر مباريات الأهلي تحت صافرة الصباحي كانت في الموسم الماضي أمام إنبي في لقاء انتهى للمارد الأحمر 2-1.

الظهور الأخير للإنتاج مع الصباحي كان الموسم الماضي أمام المصري في لقاء انتهى 2-2.

على الجانب الآخر، يواجه الزمالك نظيره المقاصة في الثامنة مساءً يوم الخميس في إطار نفس الجولة.

محمد عادل يتولى مسؤولية إدارة لقاء المقاصة والزمالك ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، إلى جانب عبد العزيز السيد كحكم رابع.

ولعب الزمالك 13 مباراة سابقة تحت صافرة محمد عادل.

الفارس الأبيض انتصر 9 مرات وتعادل مرتين وخسر مرتين مع محمد عادل.

بينما أدار محمد عادل 11 مباراة لـ المقاصة، وانتصر الفريق الفيومي 4 مرات وتعادل مرتين وخسر 5 مرات.

آخر مباريات الزمالك تحت صافرة محمد عادل كانت الموسم الماضي أمام المصري في لقاء انتهى بفوز الأخير 2-1.

الظهور الأخير للمقاصة مع محمد عادل كان أمام المصري أيضا، وانتهى بفوز الأخير أيضا بهدفين مقابل لا شيء.

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