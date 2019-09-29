بالفيديو – "لم يتبق منه إلا اسمه".. ميلان للمركز الـ 16 بعد الخسارة أمام فيورنتينا

تلقى فريق ميلان خسارته الرابعة في الدوري الإيطالي هذا الموسم من 6 مباريات، بعدما خسر أمام فيورنتينا في سان سيرو.

فيورنتينا انتصر على ميلان بثلاثية مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

خسارة هي الرابعة لكتيبة ماركو جيامباولو، جعلت عصام الشوالي مُعلق قنوات بي إن سبورتس ينفجر غضبا خلال أحداث المباراة.

وقال الشوالي: "لم يتبق من ميلان إلا اسمه. هؤلاء لا يستحقون ارتداء قميص هذا النادي. ولا لاعب يكافح ولا لاعب يركض من أجل الفريق".

عصام الشوالي يعلق على حال ميلان الان 😥 pic.twitter.com/xLYFbG3ugj — FilGoal (@FilGoal) September 29, 2019

ميلان تجمد عند 6 نقاط من 6 مباريات ليحتل المركز الـ 16 على سلم الدوري الإيطالي.

مركز واحد فقط يفصل بين ميلان الـ 16 ومراكز الهبوط في إيطاليا.

الإيطالي السويسري جيامباولو أصبح أول مدرب في آخر 30 عاما لميلان يخسر 4 مباريات من أول 6 في الدوري الإيطالي. رقم سلبي يستحقه جيامباولو الذي اعتمد على نفس تشكيل الجولة الماضية دون تغييرات.

Here's our starting XI for #MilanFiorentina L'11 scelto da Mister Giampaolo per la sfida di stasera#SempreMilan pic.twitter.com/MXKr4zKesC — AC Milan (@acmilan) September 29, 2019

إيريك بولجار افتتح التسجيل أولا لفيورنتينا في الدقيقة 13 من علامة الجزاء بفضل مجهود خرافي من فرانك ريبيري.

وفي الدقيقة 66 سجل جايتانو كاستروفيلي الهدف الثاني لفيورنتينا من تسديدة قوية هزت شباك جيانلويجي دوناروما.

ورغم تصدي دونارما لركلة جزاء في الدقيقة 71 من كييزا، إلا أن الأخير عاد وصنع هدف الفيولا الثالث الذي جاء عن طريق فرانك ريبيري في الدقيقة 78.

وجاء هدف ميلان الوحيد عن طريق الوافد الجديد رافائيل لياو من توغل رائع داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

ووقفت جماهير ميلان تُصفق لريبيري أثناء خروج الأخير من الملعب في الدقيقة 88.

جماهير ميلان صفقت لفرانك ريبيري أثناء خروجه من أرض الملعب بعد الاداء الرائع الذي قدمه 👏👏 pic.twitter.com/LWh9eCPwCX — FilGoal (@FilGoal) September 29, 2019

انتصار أوصل فيورنيتنا للنقطة الثامنة في المركز التاسع.

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