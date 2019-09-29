المصري: لا نجد سببا لمواجهة ماليندي ببرج العرب.. موعد اللقاء وراء العزوف الجماهيري

أبدى مجلس إدارة نادي المصري تعجبه من نقل لقاء الفريق ضد ماليندي الزنجباري في كأس الكونفدرالية إلى ملعب برج العرب.

وصرح طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري "لم يبلغنا أحد بسبب لتغيير موعد اللقاء من الثامنة مساء السبت إلى الثالثة عصر الأحد، واعترضنا بخطاب رسمي لاتحاد الكرة، ولم يرد علينا أحد".

وأضاف هاشم عبر إذاعة الشباب والرياضة "نأمل ألا يتكرر هذا الموقف مستقبلا، فالمصري ناد كبير لا يقل عن الأهلي والزمالك، ومن غير المقبول أن نعامل بهذا الشكل".

وتساءل "لماذا ندفع ١٢٥ ألف جنيه للعب في برج العرب، ودفع مصاريف أخرى لنقل موظفي النادي لاستقبال الفريق الضيف بخلاف الإقامة وملاعب التدريب؟ لماذا لا نلعب في السويس أو الإسماعيلية لتحضر جماهيرنا المباراة؟".

وأشار "إقامة المباراة عصرا وراء العزوف الجماهيري بخلاف بعد المسافة بين بورسعيد والإسكندرية، لذا لم يحضر سوى ٣٠٠ مشجع فقط".

وأتم تصريحاته "نتعرض لشائعات كثيرة في الفترة الأخيرة، وصلت لدرجة الإعلان عن وفاة رئيس النادي سمير حلبية، وكذبنا ذلك ببيان عبر الموقع الرسمي للنادي، وأنه سيعود من رحلته العلاجية في فرنسا يوم الأربعاء المقبل".

وتأهل المصري لملحق دور الـ32 بفوزه ذهابا وإيابا على ماليندي بنتيجة 4-1 في زنجبار و3-1 في برج العرب.

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