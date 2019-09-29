تشكيل في مباراة لن تقام.. بوطيب يقود هجوم الزمالك

أعلن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك تشكيله فريقه لتأكيد صحة الفارس الأبيض في أزمة لقاء جينيراسيون فوت السنغالي.

جينيراسيون السنغالي أصر على موقفه ولم يتواجد في ملعب برج العرب اعتراضا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتغيير موعد ومكان المباراة.

الزمالك بدوره "ليس طرفا في الأزمة" حسبما شدد رئيس مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق، لأن الفريق لم يطلب التأجيل بل جاء بقرار أمني وأعلنه الاتحاد الإفريقي.

ووصلت بعثة الزمالك لملعب برج العرب بشكل طبيعي وتستعد للنزول لأرضية الملعب قبل أن يطلق الحكم صافرته بعد ذلك معلنا نهاية المباراة بانسحاب جينيراسيون.

وجاء تشكيل الزمالك في المباراة التي لن تقام على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: مصطفى محمد – خالد بوطيب.

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