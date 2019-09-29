في الكونفدرالية - أموتو يقود هجوم المصري أمام ماليندي في غياب وادي
الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 14:21
كتب : FilGoal
يقود أوستن أموتو هجوم فريق المصري في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويواجه المصري فريق ماليندي على ملعب برج العرب، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق البورسعيدي بنتيجة 4-1.
وكان محمود وادي قد سجل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب بجانب حسن علي لاعب الوسط.
وجاء تشكيل إيهاب جلال المدير الفني للمصري كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - عمر كمال
الوسط: عمرو موسى - إسلام عطية - حسن علي - أحمد ياسر - حسن رجب
الهجوم: أوستن أموتو
بينما ضمت دكة البدلاء كلا من: أحمد عبد الفتاح - محمود حماد - عبد الناصر دي ماريا - حجاج عويس - فريد شوقي - سعيدو سنبوري - محمود وادي
تشكيل #المصري لمباراة ماليندي#AlMasrySC #TotalCAFCC pic.twitter.com/MAjJ7OuUAR— Al-Masry SC (@AlMasrySC) September 29, 2019
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