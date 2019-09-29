فينالدوم: لم نصل إلى قمة مستوانا حتى الآن

عبر الهولنديان جيني فينالدوم وفيرجيل فان دايك لاعبا ليفربول عن سعادتهما باجتياز الريدز لعقبة شيفيلد يونايتد وحصد ثلاث نقاط جديدة في المباراة الصعبة التي خاضها الفريق على ملعب برامل لين.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على شيفيلد بملعبه بهدف، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

وقال فينالدوم في تصريحات ابرزها موقع ناديه: "من المهم أن نجمع أكبر عدد من النقاط في بداية الموسم. ربما لم نصل إلى قمة مستوانا حتى الآن، ولكن أعتقد أننا سنتحسن أكثر بمرور المباريات".

وأضاف "لم نبدأ مباراة شيفيلد بشكل جيد، وبين الشوطين تحدث معنا المدرب عما قدمناه في الشوط الأول. لقد افتقدنا للسرعة في هجماتنا ولذلك كان بإمكانهم إيقافها، مما زاد من صعوبة المهمة. في الشوط الثاني حاولنا أن نلعب بشكل أفضل، ولكننا لم نكن في أفضل حالاتنا أيضًا".

وأتم "لقد استطعنا أن نفوز في النهاية، وهذا هو الشيء الأهم. منذ سنوات قليلة، كنا نجد صعوبة بالغة في الفوز بمباريات شبيهة، ولكن أعتقد أن الوضع تحسن كثيرًا منذ الموسم الماضي".

بدوره، اعترف فيرجيل فان دايك بافتقاد ليفربول للسرعة الكبيرة التي يتميز بها أداء الفريق دائمًا، كما أوضح أن الطريقة التي لعب بها أصحاب الأرض وأجواء الملعب ساهمتا في زيادة صعوبة المباراة.

وقال المدافع صاحب القميص رقم 4: "الأمر كله كان متوقفًا على إيجاد الإيقاع المناسب. يجب أن نشيد بأداء شيفيلد يونايتد أيضًا، فلقد لعبوا مباراة جيدة وكانوا منظمين كما ينبغي".

وواصل "كنا نعلم أننا تنتظرنا مباراة صعبة، فالأجواء هنا تزيد من صعوبة المهمة على أي فريق. في النهاية تبقى النقاط الثلاث هي الأهم، ولذلك نحن سعداء بالفوز بالطبع".

وأنهى بقوله "توقعنا أن تشهد المباراة قتالًا كبيرًا على الكرة والعديد من الالتحامات القوية. في كل أسبوع نواجه تحديًا جديدًا، وهذا أمر أستمتع به كثيرًا".

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ويلعب ليفربول ضد سالزبورج يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

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