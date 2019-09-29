كلوب يوضح سبب تغيير مركز صلاح أثناء لقاء شيفيلد

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أسباب تغيير أسلوب لعبه خلال مباراة شيفيلد يونايتد التي انتصر فيها بصعوبة.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على شيفيلد بملعبه بهدف، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

وقال كلوب عما إذا كان استبدال هندرسون بديفوك أوريجي نتيجة تعرض لاعب الوسط لكدمة جديدة: "لا، لقد كان هذا تغييرًا هجوميًا. لقد كنا نفكر بإخراج هندرسون أو جيني فينالدوم، وكلاهما قام بعمل كبير في مباراة صعبة للغاية".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أعتقد أننا اتخذنا القرار المناسب، فها هو فينالدوم يسجل هدف الفوز! أردنا تغيير بعض الأمور، وبعد التبديل تحرك روبرتو فيرمينو بين الخطوط ولعب محمد صلاح كمهاجم ثانٍ".

وبدأ صلاح اللقاء في مركزه المفضل كجناح أيمن.

وواصل "كان علينا أن نحمي الجانبين، لأن شيفيلد كانوا يعتمدون على الجناحين كثيرًا في الهجوم، لذلك وضعنا ساديو ماني وجيمس ميلنر على الجانب الأيمن".

وأتم المدرب الألماني "لقد كان لدخول أوريجي تاثيرًا كبيرًا على المباراة، وأعتقد أنه كان من أرسل الكرة العرضية قبل الهدف".



























ويلعب ليفربول ضد سالزبورج يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

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