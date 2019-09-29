تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي.. وراحة سلبية لمروان

يخوض لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية عصر يوم الأحد في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وعاد اللاعبون للقاهرة بعد اكتساحهم لفريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 4-صفر يوم السبت في ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ليضمن مقعده في دور المجموعات.

ويشارك اللاعبون الذين غابوا عن مباراة كانو سبورت في مران فني وبدني كامل.

ومنح الجهاز الطبي للأهلي راحة سلبية مدتها 10 أيام للاعب مروان محسن بعد جراحة أجراها في عظام الوجه مؤخرا.

ويتواصل الجهاز مع شركات طبية في إسبانيا للحصول على قناع للوجه من أجل اللاعب ليرتديه حين يعود للتدريبات والمباريات.

وأصيب مروان في مباراة الأهلي وسموحة التي حسمها الأول بهدف في الجولة الأولى من الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق الإنتاج في ملعب السلام.





























































































































































































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