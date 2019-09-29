ميرور: فترة معايشة لبرونكهورست في سيتي استعدادا لخلافة جوارديولا

يتخذ مانشستر سيتي استعداداته لكي يتعايش فيما بعد رحيل جوسيب جوارديولا عن تدريب الفريق، إذ أنه منح وظيفة لجيوفاني فان برونكهورست مدرب فينورد السابق في النادي لخلافة الإسباني. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقضى صاحب الـ44 عاما الشهر الماضي يعمل في الكواليس بنادي مانشستر سيتي، بعدما طلبت منه إدارة الفريق بأخذ عام راحة من التدريب ليتعرف على كل ما يخص الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن برونكهورست وقع عقدا مع مانشستر سيتي ما يعني أنه سيحصل على راتب ثابت، ويفكر النادي في استمراره إذا ما أثبت أنه يلائم نظامه بشكل جيد.

وينتهي عقد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي في صيف 2021.

وقرر مانشستر سيتي التفكير في المستقبل بعدما حدث لجيرانهم مانشستر يونايتد، عقب رحيل سير أليكس فيرجسون ودخوله في دائرة مظلمة لما يقرب من 7 أعوام. حسبما أوضح التقرير.

وسيقضي فان برونكهورست لاعب أرسنال وبرشلونة السابق العام المقبل بالكامل يتعرف على كل ما يخص مانشستر سيتي في الكواليس في فترة معايشة.

ويعمل فان برونكهورست حاليا في مانشستر سيتي بجانب برايان ماروود أحد أكثر أعضاء إدارة مانشستر سيتي المؤثرين في عمليات كرة القدم وإدارتها في النادي.

ولم يتوصل مانشستر سيتي بعد إلى أن برونكهورست هو بديل جوارديولا بعد، خاصة وأن باتريك فييرا حصل على تجربة معايشة مماثلة بعد نهائي كأس الاتحاد 2011، حينما عمل مع جاري كوك المدير التنفيذي للنادي قبل أن يتجه للتدريب في أكاديميات النادي.

وتولى فييرا بعد ذلك تدريب فريق نيويورك سيتي، لكن بعد ذلك رحل عن مجموعة "سيتي" ليدرب فريق نيس في الدوري الفرنسي.

وأوضحت "ميرور" أنه على الرغم من وجود خيار مثل ميكيل أرتيتا والذي يعد مدربا شابا وواعدا ومرشح بقوة للمنصب، إلا أن برونكهورست لديه حلفاء أقوياء في مانشستر سيتي من ضمنهم جوارديولا نفسه الذي رشحه للمهمة.

واعتزل برونكهورست كرة القدم في نهاية موسم 2009-2010 بعدما شارك في كأس العالم مع هولندا واحتل الوصافة بعد الخسارة أمام إسبانيا في النهائي.

وفي يوليو 2011 عمل برونكهورست كمساعد لرونالد كومان في فينورد بجانب جيان بول فان جاستيل. ووقتها احتل الفريق الوصافة خلف أياكس، وتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي. وفي مارس 2015 تولى تدريب فينورد خلفا لفريد روتين.

وفي موسمه الأول كمدرب لفينودر قاد الفريق للفوز بكأس هولندا بعد الفوز ضد أوترخت بنتيجة 2-1 كما كرر إنجازه في موسم 2017-2018، وفي الموسم الثاني حصد لقب الدوري الهولندي لأول مرة منذ 18 عاما، كما فاز بدرع يوهان كرويف مرتين. وأعلن في يناير 2019 أنه سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.

وقاد برونكهورست فينورد في 176 مباراة بكل المسابقات فاز في 107 وتعادل في 26 مواجهة وخسر 43، وسجل فريقه 367 هدفا واستقبل 190.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

أرقام في الجول - ماذا قدم ديانج في أول مشاركة أساسية مع الأهلي

رئيس الزمالك: جينيراسيون رفضوا اللعب وطلبوا الذهاب للمتحف.. حصلوا على رشوة

وردة: الجمهور هددني وسب عائلتي.. وهدفي غير مهم

مؤتمر فايلر: سببان للتغييرات العديدة في الأهلي.. وهدفي الفوز بكل المباريات