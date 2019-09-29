ميرور: توتنام حدد ساوثجيت لخلافة بوكيتينو

حدد نادي توتنام هوتسبر جاريث ساوثجيت كخياره الأول في حالة إذا ما قرر ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق الرحيل عنه. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن إدارة توتنام تثق إن علاقة ساوثجيت مع نجوم الفريق الذين يمثلون منتخب إنجلترا تجعله خيارا مثاليا ليكون خليفة بوكيتينو.

وألمحت ميرور في تقريرها أن الموسم الجاري قد يكون الأخير للمدرب الأرجنتيني مع الفريق اللندني.

وقال ماوريسيو بوكيتينو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي إنه قد يرحل إذا ما فاز توتنام باللقب، لأنه سيكون ناتجا لمشروع الخمس سنوات مع الفريق.

وخسر توتنام نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 أمام ليفربول بنتيجة 2-0.

وأوضح التقرير أنه بناء على مستوى إنجلترا في يورو 2020 خلال الصيف المقبل، قد يرغب ساوثجيت في العودة مجددا لتدريب الأندية، وفريق مثل توتنام قد يرضي طموحاته.

ويعاني توتنام خلال الموسم الجاري من انطلاقة صعبة مقارنة بطموحات الفريق بعد وصوله لنهائي دوري الأبطال خلال الموسم الماضي، إذ حصد 11 نقطة من 7 مواجهات بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرتين.

وتعادل الفريق اللندني مع توتنام في أولى مبارياته بدور المجموعات من دوري الأبطال بنتيجة 2-2، كما ودع كأس الرابطة أمام كولشيستر يونايتد الذي ينافس في الدرجة الرابعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، بعد أن تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 ثم خسر بركلات الترجيح.

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