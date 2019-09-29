تقرير - بوجبا يطلب زيادة راتبه لأكثر من الضعف ليستمر مع يونايتد

طلب بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أن يوقع عقدا جديدا مع فريقه مع زيادة في راتبه إذا ما كان النادي يرغب في الاحتفاظ بخدماته. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال التقرير إن بوجبا طلب رفع راتبه الأسبوعي ليحصل على 600 ألف جنيه إسترليني لكي يستمر مع الفريق.

واستمر صاحب الـ26 عاما مع فريقه خلال الصيف الماضي رغم وجود اهتمام قوي من يوفنتوس وريال مدريد بضمه.

ويتقاضى بوجبا راتبا أساسيا في مانشستر يونايتد بقيمة 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021، بجانب الإضافات التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وانضم بوجبا إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس في صيف 2016 بمبلغ 105 مليون يورو، ويمتد تعاقده حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وشارك النجم الفرنسي خلال الموسم الجاري في 5 مباريات بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

ولعب بوجبا بقميص الشياطين الحمر في 147 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع مثلها.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

أرقام في الجول - ماذا قدم ديانج في أول مشاركة أساسية مع الأهلي

بالفيديو – 4 من 4 تاريخية.. الأهلي يعبر كانو سبورت لمجموعات أبطال إفريقيا

بالفيديو - أتليتكو وريال مدريد يتعادلان بقرار أوبلاك

ديانج الذي يلعب للأمام دائما ضمن ملامح فوز الأهلي على كانو سبورت