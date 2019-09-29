بوفون بعد كسر رقم مالديني: بلا عجرفة.. لم أصل لهذه المكانة بسهولة

عمره 41 عاما ولا يزال قادرا على العطاء، لا تخشى على المرمى في وجوده، ولأنه أسطورة، تخطى أسطورة، نجم سابق زامله في الملاعب هو باولو مالديني. إنجاز يراه تحقق بعد عناء طويل.

جيانلويجى بوفون النادي : يوفنتوس

بعد وصوله للمباراة رقم 903، بات بوفون أكثر لاعب شارك في لقاءات مع أندية، تخطى أيقونة ميلان الذي توقف رصيده عند 902.

وقال بوفون بعد حمايته لعرين يوفنتوس أمام سبال يوم السبت في مباراة حسمها الأول بهدفين في الدوري:"أشعر برضا كبير، لم أدرك قربي من هذا الرقم، فوجئت بالأمر في المباراة الماضية. قيل لي تخطيت رقم مالديني".

وواصل في تصريحات صحفية "سعيد وفخور جدا بما حققته، لكن مثلما قلت لزملائي، سعيد لأني بلغت هذا المكانة كلاعب في أعلى مستوى. أعتقد هذا ما أستطيع قوله دون أن أكون متعجرفا. دوما سأكون ممتنا لأبواي وزوجتي، لكن دائما سأقول إن لي دور في هذا".

وبخلاف مالديني الذي لم يخلع أبدا القميص الأسود والأحمر لميلان، بلغ بوفون هذا الرقم مرتديا ثلاثة شعارات، بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

شارك في 658 مباراة مع يوفنتوس، دافع عن ألوان بارما في 220 مباراة، ومثل باريس في 25 مباراة.

وبوفون هو الحارس الثاني ليوفنتوس في الموسم الحالي، بعد البولندي فويشيتش تشيزني. عاد اللاعب المخضرم لفريق السيدة العجوز بعد موسم قضاه في باريس.

وحقق بوفون 23 لقبا مع الأندية، إضافة إلى تربعه على قمة العالم مع منتخب إيطاليا حين فاز بالمونديال في 2006.

ويعد بوفون ضمن أفضل حراس كرة القدم عبر التاريخ.

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