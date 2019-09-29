كونتي: فلنستعيد طاقتنا لنصعب مهمة برشلونة

يأمل أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان أن يكون فريقه في أتم جاهزية يوم الأربعاء حين يزور الملعب الصعب كامب نو استعدادا لمواجهة رفاق لويس سواريز، نادي برشلونة بطل إسبانيا.

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية بعد فوزه السادس تواليا في الدوري:"علينا استعادة طاقتنا لنقدم مباراة قوية ونجعل مهمة برشلونة صعبة. لا أخبركم من هو المنافس الذي يواجهنا. إذا أردت خلق صعوبات لبرشلونة، عليك بمباراة قوية وفي الوقت ذاته لا تمنحه فرصة اللعب وإلا ستنقلب الأمور عليك".

وواصل المدرب المتوج بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس وبالإنجليزي مع تشيلسي "عليك أيضا أن تكون جيدا في المراوغة وبناء اللعب. هذه البداية للدوري نتيجة عمل مضن ورغبة كبيرة من اللاعبين".

بعد 6 جولات في الكالتشيو يتربع فريق الأفاعي على قمة الترتيب بالعلامة الكاملة، بلغ النقطة 21 بفوزه يوم السبت على مضيفه سامبدوريا 3-1. أمامه أسبوع صعب، يبدأه بمواجهة مرتقبة أمام برشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وبعد 4 أيام يستضيف يوفنتوس في مباراة حامية الوطيس على زعامة الدوري.

ويخوض كونتي موسمه الأول مع إنتر، الرجل الذي قاد يوفنتوس للتتويج بالدوري 3 مرات قبل أن يرحل لتدريب منتخب إيطاليا ثم نادي تشيلسي.

ويأمل إنتر نتيجة إيجابية أمام برشلونة ليعوض فقدانه نقطتين في الجولة الأولى حين تعادل مع ضيفه سلافيا براج التشيكي بهدف لمثله.

وتوج إنتر بدوري الأبطال في 1963 و1964 و2010 وآخر لقب حققه في الدوري يعود إلى 2010.

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