مواعيد مباريات اليوم 29-9-2019 والقنوات الناقلة.. مصير مجهول وإثارة منتظرة

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 01:14

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد

انتهى السبت الكروي، ومباريات كرة القدم لا تنتهي أبدا. مرحبا بكم في الأحد الكروي.

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مصير لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي حتى الآن يعد مجهولا بل والأقرب عدم إقامة المباراة وفقا لتصريحات رئيس مجلس إدارة الزمالك.

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وفي حالة إقامة المباراة بشكل طبيعي، يلعب الزمالك أمام جينيراسيون فوت في الثامنة مساءً على أون سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

وفي كأس الكونفدرالية، يلعب المصري أمام ماليندي من زنجبار في الثالثة عصرا على أون سبورت.

وفي إطار نفس الدور في الكونفدرالية، يلعب بيراميدز في الجزائر أمام شباب بلوزداد الجزائري في السابعة إلا ربع مساءً على القناة الثالثة الجزائرية.

وفي الدوري الإنجليزي، يلعب ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الخامسة والنصف على بي إن سبورتس 2.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستكون بين إشبيلية وريال سوسيداد في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي إيطاليا، يلعب نابولي أمام بريشيا في الثانية عشر والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 4.

ويحل روما ضيفا على ليتشي في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 4.

وفي آخر مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد، يلعب ميلان ضد فيورنتينا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

ومن المنتظر ظهور محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" مع سبورتنج براجا أمام بورتيمونينسي البرتغالي في السابعة مساءً في لقاء لن يُذاع.

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في الكونفدرالية في إفريقيا في أوروبا في المحترفين

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