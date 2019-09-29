بيكيه يحذر إدارة برشلونة: نعرف الصحفيين الذين يعملون معكم.. لا نريد إثارة المشاكل

يبدو أن الأمور داخل برشلونة على صفيح ساخن، وخرج جيرارد بيكيه قائد الفريق ليهدد إدارة النادي علانية بعد الفوز على خيتافي 2-0 اليوم السبت.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

وقرر بيكيه الرد على مقال نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية اتهم لاعبي برشلونة بالوقوف وراء كل المشاكل التي ضربت النادي في السنوات الأخيرة.

وقال بيكيه لوسائل الإعلام: "لا نريد أن نكون غاضبين".

وأكمل رسالته "نعرف النادي ونعرف الصحف المرتبطة بالإدارة ومن يكتب المقالات، حتى لو حجبوا أسماء الصحفيين".

ثم أضاف "لا نريد أن نغضب وتركيزنا منصب على الأداء داخل الملعب وتحقيق الألقاب".

وأتم "أتمنى ألا يرغب أحد في إثارة مشاكل حول أشياء لم تحدث من قبل".

ماذا حدث؟

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، كتب صحفي مقالا في صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة يتحدث فيه عن القوة الهائلة للاعبي برشلونة وتأثيرهم على إتخاذ القرار داخل النادي.

وحمل المقال اللاعبين مسؤولية الفشل الأوروبي الموسم الماضي، ورحيل بيب سيجورا المدير الرياضي.

كما اتهم الصحفي اللاعبين في مقاله بمنع الصحافة من السفر مع الفريق في وقت سابق، كما اتهمهم بالتدخل في عمل تيتو فيلانوفا المدير الفني السابق للفريق لدرجة اختيار البدلاء، ووصل إلى اتهامهم بمحاولة تشويه سمعة عثمان ديمبيلي من أجل إعادة نيمار للفريق.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

أرقام في الجول - ماذا قدم ديانج في أول مشاركة أساسية مع الأهلي

بالفيديو – 4 من 4 تاريخية.. الأهلي يعبر كانو سبورت لمجموعات أبطال إفريقيا

بالفيديو - أتليتكو وريال مدريد يتعادلان بقرار أوبلاك

ديانج الذي يلعب للأمام دائما ضمن ملامح فوز الأهلي على كانو سبورت