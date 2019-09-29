بيكيه يحذر إدارة برشلونة: نعرف الصحفيين الذين يعملون معكم.. لا نريد إثارة المشاكل

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 01:13

كتب : محرر في الجول

بيكيه - فالفيردي - برشلونة

يبدو أن الأمور داخل برشلونة على صفيح ساخن، وخرج جيرارد بيكيه قائد الفريق ليهدد إدارة النادي علانية بعد الفوز على خيتافي 2-0 اليوم السبت.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

وقرر بيكيه الرد على مقال نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية اتهم لاعبي برشلونة بالوقوف وراء كل المشاكل التي ضربت النادي في السنوات الأخيرة.

وقال بيكيه لوسائل الإعلام: "لا نريد أن نكون غاضبين".

أخبار متعلقة

السبت الكروي - رباعية الأهلي وتصدي أوبلاك الخارق وانفجار وردة 4 أشياء تعلمناها من دربي مدريد.. خطأ زيدان وجدار أوبلاك كورتوا: إنها ليلة حراس المرمى.. أنا وأوبلاك قمنا بعمل مميز زيدان: لست سعيدا.. ريال مدريد استحق الفوز

وأكمل رسالته "نعرف النادي ونعرف الصحف المرتبطة بالإدارة ومن يكتب المقالات، حتى لو حجبوا أسماء الصحفيين".

ثم أضاف "لا نريد أن نغضب وتركيزنا منصب على الأداء داخل الملعب وتحقيق الألقاب".

وأتم "أتمنى ألا يرغب أحد في إثارة مشاكل حول أشياء لم تحدث من قبل".

ماذا حدث؟

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، كتب صحفي مقالا في صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة يتحدث فيه عن القوة الهائلة للاعبي برشلونة وتأثيرهم على إتخاذ القرار داخل النادي.

وحمل المقال اللاعبين مسؤولية الفشل الأوروبي الموسم الماضي، ورحيل بيب سيجورا المدير الرياضي.

كما اتهم الصحفي اللاعبين في مقاله بمنع الصحافة من السفر مع الفريق في وقت سابق، كما اتهمهم بالتدخل في عمل تيتو فيلانوفا المدير الفني السابق للفريق لدرجة اختيار البدلاء، ووصل إلى اتهامهم بمحاولة تشويه سمعة عثمان ديمبيلي من أجل إعادة نيمار للفريق.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون

أرقام في الجول - ماذا قدم ديانج في أول مشاركة أساسية مع الأهلي

بالفيديو – 4 من 4 تاريخية.. الأهلي يعبر كانو سبورت لمجموعات أبطال إفريقيا

بالفيديو - أتليتكو وريال مدريد يتعادلان بقرار أوبلاك

ديانج الذي يلعب للأمام دائما ضمن ملامح فوز الأهلي على كانو سبورت

برشلونة بيكيه

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم 29-9-2019 والقنوات الناقلة.. مصير مجهول وإثارة منتظرة 2 ساعة | مصر
بيكيه يحذر إدارة برشلونة: نعرف الصحفيين الذين يعملون معكم.. لا نريد إثارة المشاكل 2 ساعة | أوروبا
السبت الكروي - رباعية الأهلي وتصدي أوبلاك الخارق وانفجار وردة 2 ساعة | أوروبا
وردة: الجمهور هددني وسب عائلتي.. وهدفي غير مهم 2 ساعة | المحترفون
رئيس الزمالك: جينيراسيون رفضوا اللعب وطلبوا الذهاب للمتحف.. حصلوا على رشوة 3 ساعة | مصر
4 أشياء تعلمناها من دربي مدريد.. خطأ زيدان وجدار أوبلاك 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 2 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 3 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك