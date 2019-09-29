كورتوا: إنها ليلة حراس المرمى.. أنا وأوبلاك قمنا بعمل مميز

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 00:24

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد - أتليتكو مدريد

أشاد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بما قدمه في دربي العاصمة هو ومنافسه يان أوبلاك حامي عرين أتليتكو.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل أمام مضيفه أتليتكو على ملعب واندا متروبوليتانو دون أهداف، في الجولة السابعة للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح كورتوا بعد اللقاء: "إنها ليلة حراس المرمى، الفريقان خلقا فرصا عديدة، لكن أنا وأوبلاك قمنا بعمل مميز".

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ورد كورتوا على الانتقادات اللاذعة التي تطاله مؤخرا: "الجمهور والصحافة يقتلونك بسرعة كبيرة. هذه الانتقادات لا تؤثر علي لأني أحلل مبارياتي مع أشخاص يفهمون كرة القدم، أتحدث إلى المدربين والزملاء".

وأكمل مدافعا عن مدربه زين الدين زيدان: "الانتقادات متروكة للصحافة، لهم حق التعليق، ولكن داخل الفريق ندرك أننا نحتاج إلى التطور، كما أننا نساند المدرب بنسبة 200%".

هل هذه أفضل نسخة من إيدن هازارد؟ كورتوا يرد: "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، لقد أصيب وابتعد عن التدريبات لأربعة أسابيع، سيعود لمستواه ويظهر في أفضل صورة".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول منفردا، فيما رفع أتليتكو إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن غرناطة الثاني.

المباراة كان بطلها الأوحد يان أوبلاك الذي أبعد أكثر من كرة خطيرة، وفرض نتيجة التعادل في دربي العاصمة الإسبانية.

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