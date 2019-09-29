زيدان: لست سعيدا.. ريال مدريد استحق الفوز

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عدم ارتياحه لنتيجة التعادل أمام أتليتكو مدريد.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 0-0 أمام مضيفه أتليتكو على ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة السابعة للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح زيدان بعد المباراة: "لست سعيدا، لأنه قياسا على ما قدمناه، فقد استحققنا أكثر من التعادل. لعبنا جيدا وخلقنا الفرص. من المؤسف أننا لم نفز بعد ما قدمه اللاعبون".

وبرر زيدان الدفع بـ فيدي فالفيردي على حساب لوكا مودريتش وجيمس رودريجيز: "إنه لاعب جماعي مميز، دائما يساعد زملائه ويتطور. اتخذت القرار وقد لعب بشكل جيد، أخرجته لأنه عانى من كدمة".

وتأسف زيدان على فرصة كريم بنزيمة التي أبعدها يان أوبلاك ببراعة فائقة: "رأسية بنزيمة كانت رائعة، وحارس المرمى... علينا أن نتقبل ذلك. ما يزعجني أن المجهود الذي بذله اللاعبون استحققنا عليه أكثر من التعادل".

وأتم مشيدا بـ جاريث بيل الذي لعب المباراة كاملة: "بيل على ما يرام، السؤال عنه يتكرر منذ فترة طويلة. لكنه هنا معنا ولم يتغير أي شيء، ندرك ما هو قادر على القيام بفعله. هو يساعدنا جيدا على الجانب الدفاعي، والفريق بأكمله يكون بخير عندما يدافع معا".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول منفردا، فيما رفع أتليتكو إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن غرناطة الثاني.

المباراة كان بطلها الأوحد يان أوبلاك الذي أبعد أكثر من كرة خطيرة، وفرض نتيجة التعادل في دربي العاصمة الإسبانية.



























طالع أيضا:

تاريخية لـ فايلر.. الأهلي لمجموعات إفريقيا

بقرار أوبلاك.. دربي مدريد بلا فائز

اتحاد الكرة يتدخل في أزمة لقاء الزمالك في إفريقيا

لماذا يُدور فايلر بين لاعبي الأهلي؟

سبب غريب لطرد مترجم فايلر