نيمار عن جماهير سان جيرمان: مثل العلاقة مع النساء

لم يجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وصفا أفضل من "العلاقة مع النساء" للحديث عن علاقته مع جماهير باريس سان جيرمان.

منذ نهاية سوق الانتقالات الصيفية التي أعلن خلالها نيمار رغبته في الرحيل، وتشن جماهير سان جيرمان هجوما متواصلا على نجمها البرازيلي، ورغم ذلك يتألق ويُسجل ويقوده فريقه للانتصارات.

نيمار سجل هدف انتصار سان جيرمان أمام بوردو لينتصر فريقه بفضله للمرة الثالثة هذا الموسم.

ولكن ماذا عن علاقته مع الجماهير؟ قال نيمار: "هي علاقة تشبه العلاقة مع النساء".

وأوضح في تصريحاته التي نقلها راديو مونت كارلو الفرنسي "في بعض الأوقات تتجادل وفي أحيان أخرى عليك الصمت وألا تتحدث".

وأردف "ولكن مع مزيد من الحُب والمودة تعود الأمور لشكلها الطبيعي وتعود العلاقة طبيعية".

وتابع "أنا هنا في باريس سان جيرمان وسأعطى كل ما لدي دائما على أرض الملعب".

ورفع باريس رصيده إلى 18 نقطة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن نانت، بينما استمر بوردو خامسا ورصيده 12 نقطة.

وسجل البرازيلي نيمار (27 عاما) هدفه الثالث في الدوري وسيحرمه الإيقاف من المشاركة مع باريس ضد مضيفه جالاتاسراي التركي يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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