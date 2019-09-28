سيميوني: الحكم المساعد يعرف ما قاله راموس

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 23:56

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو

ظهر دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد، ممتعضا لعدم تحصل سيرخيو راموس قائد ريال مدريد على عقوبة إدارية، بعد تعديه لفظيا على الحكم المساعد.

أتليتكو مدريد تعادل 0-0 أمام ضيفه وجاره ريال مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة السابعة للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح سيميوني بعد المباراة: "ما حدث في الملعب يبقى في الملعب. الحكم المساعد يعرف ما قاله راموس".

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ماذا حدث

صحيفة "أس" زعمت أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، قد تعدى لفظيا على الحكم المساعد لمباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن راموس قال للحكم المساعد: "العاهرة أنجبتك"، مما أثار غضب دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد.

التشولو اتجه إلى خوسيه لويس جونزاليس جونزاليس حكم الساحة بعد نهاية الشوط الأول واعترض عليه لعدم إشهر أي بطاقة في وجه راموس.

سيميوني لم ينس واقعة طرد دييجو كوستا في الموسم الماضي عندما تلقى بطاقة حمراء أمام برشلونة وتم إيقافه 8 مباريات، بعد أن قال للحكم: "سأتغوط على أمك العاهرة".

رد راموس

بعد المباراة، سُئل راموس عن الواقعة، وبرر القائد الإسباني غضبه: "حسنا، حصلنا على بطاقات صفراء أكثر رغم أنهم ارتكبوا مخالفات أكثر. إنه أمر ثانوي، لا يجب أن نعطيه اهتماما".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول منفردا، فيما رفع أتليتكو إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن غرناطة الثاني.

المباراة كان بطلها الأوحد يان أوبلاك الذي أبعد أكثر من كرة خطيرة، وفرض نتيجة التعادل في دربي العاصمة الإسبانية.

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