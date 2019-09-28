أس: راموس سب والدة الحكم المساعد.. واللاعب يفسر

زعمت صحيفة "أس" الإسبانية أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، قد تعدى لفظيا على الحكم المساعد لمباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل على أرض جاره أتليتكو مدريد دون أهداف، في الجولة السابعة للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن راموس قال للحكم المساعد: "العاهرة أنجبتك"، مما أثار غضب دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد.

التشولو اتجه إلى خوسيه لويس جونزاليس جونزاليس حكم الساحة بعد نهاية الشوط الأول واعترض عليه لعدم إشهار أي بطاقة في وجه راموس.

سيميوني لم ينس واقعة طرد دييجو كوستا في الموسم الماضي عندما تلقى بطاقة حمراء أمام برشلونة وتم إيقافه 8 مباريات، بعد أن قال للحكم: "سأتغوط على أمك العاهرة".

رد راموس

بعد المباراة، سُئل راموس عن الواقعة، وبرر القائد الإسباني غضبه: "حسنا، حصلنا على بطاقات صفراء أكثر رغم أنهم ارتكبوا مخالفات أكثر. إنه أمر ثانوي، لا يجب أن نعطيه اهتماما".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول منفردا، فيما رفع أتليتكو إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن غرناطة الثاني.

المباراة كان بطلها الأوحد يان أوبلاك الذي أبعد أكثر من كرة خطيرة، وفرض نتيجة التعادل في دربي العاصمة الإسبانية.

اقرأ أيضا:

أرقام في الجول - ماذا قدم ديانج في أول مشاركة أساسية مع الأهلي

بالفيديو – 4 من 4 تاريخية.. الأهلي يعبر كانو سبورت لمجموعات أبطال إفريقيا

بالفيديو - أتليتكو وريال مدريد يتعادلان بقرار أوبلاك

ديانج الذي يلعب للأمام دائما ضمن ملامح فوز الأهلي على كانو سبورت

مؤتمر فايلر: سببان للتغييرات العديدة في الأهلي.. وهدفي الفوز بكل المباريات